Beim FC Schalke 04 herrscht nach der 0:1-Niederlage in der 2. Bundesliga beim 1. FC Kaiserslautern Frust. Timo Becker kritisiert sowohl die FCK-Profis als auch den Schiedsrichter.

Die kurze Euphorie beim FC Schalke 04 nach dem Auftaktsieg in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC (2:1) hat am 2. Spieltag schon einen herben Dämpfer bekommen.

Für die Gelsenkirchener setzte es am Samstagabend in Kaiserslautern eine 0:1-Pleite. Der entscheidende Treffer fiel durch einen Elfmeter von Marlon Ritter. Zuvor brachte Ron Schallenberg den Pfälzer Daniel Hanslik zu Fall.

Schalkes Timo Becker kritisierte anschließend den Unparteiischen Martin Petersen und auch die Lauterer Profis.