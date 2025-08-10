Rückschlag für Königsblau
Schalke 04: Timo Becker kritisiert Lautern-Profis und Schiri nach Pleite am Betzenberg
- Veröffentlicht: 10.08.2025
- 12:46 Uhr
- ran.de
Beim FC Schalke 04 herrscht nach der 0:1-Niederlage in der 2. Bundesliga beim 1. FC Kaiserslautern Frust. Timo Becker kritisiert sowohl die FCK-Profis als auch den Schiedsrichter.
Die kurze Euphorie beim FC Schalke 04 nach dem Auftaktsieg in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC (2:1) hat am 2. Spieltag schon einen herben Dämpfer bekommen.
Für die Gelsenkirchener setzte es am Samstagabend in Kaiserslautern eine 0:1-Pleite. Der entscheidende Treffer fiel durch einen Elfmeter von Marlon Ritter. Zuvor brachte Ron Schallenberg den Pfälzer Daniel Hanslik zu Fall.
- Keine "Wunderdinge": Schalke will Stimmungsdämpfer trotzen
- Trotz perfekter Ausbeute: Keine Euphorie bei Hannover
Schalkes Timo Becker kritisierte anschließend den Unparteiischen Martin Petersen und auch die Lauterer Profis.
Das Wichtigste zur 2. Bundesliga in Kürze
"Ich wusste, was sie vorhaben, will den Ball klären. Hinter mir sehe ich schon, wie die Lauterer hinfallen. Ich kenne die Lauterer, die lassen sich hier oft fallen. Das ist halt hier so die Stimmung, die Schiedsrichter fallen oft darauf rein, wenn man mal ein bisschen schubst", sagte der Abwehrspieler bei "Sport1" über Petersen und die FCK-Spieler.
Becker: "Der Elfmeter war klar"
Dennoch zeigte sich der Rückkehrer der Schalker von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel bei Betrachtung der spielentscheidenden Elfmeter-Szene als fairer Sportsmann. "Ich glaube, der Elfmeter war klar. Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich es nicht richtig gesehen habe. Der Schiedsrichter hat es sich ja auch noch einmal angeguckt", sagte Becker.
Externer Inhalt
Thomas Müller, Marco Reus und Co.: Deutsche in der MLS in der Saison 2025
Die deutschen MLS-Spieler in der Saison 2025
Mit der Ankunft von Thomas Müller in Vancouver gesellt sich der Münchner in eine illustre Runde von deutschen Spielern in der MLS. Die meisten sind bekannte Gesichter aus 1. oder 2. Bundesliga. ran verschafft einen Überblick.
Thomas Müller (Offensives Mittelfeld - Vancouver Whitecaps)
Viele Klubs buhlten um Thomas Müller - die Vancouver Whitecaps haben das Rennen um den Weltmeister von 2014 gemacht. Thomas Müller unterschreibt nach dem Ende der Zeit beim FC Bayern München einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf eine weitere Saison.
Timo Baumgartl (Innenverteidiger - St. Louis City SC)
Timo Baumgartl kam vor der aktuellen Saison vom FC Schalke 04. Nach seiner eher unbefriedigenden Zeit im Ruhrpott unterschrieb der ehemalige Bundesliga-Verteidiger für zwei Saisons in den USA.
Alexander Hack (Innenverteidiger - New York Red Bulls)
Das Mainzer-Urgestein Alexander Hack spielte dort bis 2023 und wechselte danach in den Nahen Osten. Nach einer Saison war er zuletzt vertragslos und schließt sich nun den New Yorkern an. Auch er unterzeichnete für zwei Spielzeiten.
Marco Reus (Offensives Mittelfeld - Los Angeles Galaxy)
BVB-Legende Marco Reus spielt seit vergangener Saison für Los Angeles Galaxy. Bei den Kaliforniern ist der Ex-Nationalspieler noch bis zum Ende der Saison 2026 unter Vertrag. Gleich in seinem ersten Jahr feierte er den Meistertitel in der MLS.
Oliver Semmle (Torwart - Philadelphia Union)
Der Keeper ist im Sommer 2018 in die Vereinigten Staaten gereist, um aufs College zu gehen. Dafür verließ er die zweite Mannschaft des Karlsruher SC. Nach seinem Wechsel vom amerikanischen Zweiligisten Louisville City zum MLS-Team Philadelphia Union im zurückliegenden Jahr, spielt seine zweite Saison.
Kai Wagner (Linker Verteidiger - Philadelphia Union)
Über die Jugend des SSV Ulm, die zweite Mannschaft von Schalke 04 und die Würzburger Kickers ging es für den Kai Wagner 2019 in die MLS. Funfact: Er ist der Schwager von Pierre-Michel Lasogga.
Marcel Hartel (Zentrales Mittelfeld - St. Louis City SC)
Für den ehemaligen Unioner ist St. Louis nicht nur die erste Station in den USA, sondern sogar die erste außerhalb Deutschlands. 2024 führte Marcel Hartel St. Pauli als einer der Leistungsträger in die Bundesliga. In seinem neuen Team trifft Hartel neben vier Landsmännern auch auf Ex-BVB-Keeper Roman Bürki, der ihn als Kapitän aufs Feld führt.
Fabian Herbers (Rechtsaußen - CF Montreal)
Fabian Herbers ist schon eine lange Zeit in den USA. 2013 verließ er den VfL Rhede und wurde immer wieder rund um die MLS verliehen. 2018 fand er mit Chicago Fire seine längste Station. Vor der aktuellen Saison ging es für ihn weiter nach Montreal. Durch den Podcast "Gemischtes Hack" fand er hierzulande auch größere Bekanntheit.
Lawrence Ennali (Linksaußen - Houston Dynamo FC)
Seine erst zweite Saison spielt der Offensiv-Akteur Lawrence Ennali. Houston überwies vor einem Jahr 2,75 Millionen Euro an Podolski-Klub Gornik Zabrze. In seiner Debüt-Saison reichte es lediglich für zwei Liga- sowie drei Pokal-Einsätze, wobei ihm ein Tor gelang. Diese Saison will der Offensivspieler voll durchstarten.
Eduard Löwen (Zentrales Mittelfeld - St. Louis City SC)
Aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern zog es Eduard Löwen über Saarbrücken und Nürnberg zu Hertha BSC, dem FC Augsburg und dem VfL Bochum. Er galt lange bei vielen Bundesligisten als starker Spieler für das Mittelfeld. Seit 2022 ist er in der MLS.
Ben Lundt (Torwart - St. Louis City SC)
Der Keeper ist eher ein No-Name und nur den krassen Fußball-Experten bekannt. 2015 verließ Ben Lundt die zweite Mannschaft von Hertha BSC und wechselt seither fröhlich durch die Teams der USA. Aktuell ist er mit Löwen zusammen bei St. Louis City SC.
Morris Duggan (Innenverteidiger - Minnesota United FC)
Der gebürtige Münchner Morris Duggan arbeitet daran, sich in der MLS zu etablieren. Seit Ende Juni des vergangenen Jahres gehört er zumindest zum Profikader, Ein weiterer Minnesota-Mitspieler: Ex-Augsburger Kelvin Yeboah.
Noel Caliskan (Zentrales Mittelfeld - Real Salt Lake City)
Ein Zweikampf mit Lionel Messi - das wäre im Dress von Ex-Klub Fortuna Düsseldorf wohl nicht möglich gewesen. Nach dem Kurzeinsatz gegen Inter Miami in der vergangenen Saison verbrachte Noel Caliskan allerdings die meisten Partien auf der Ersatzbank. Nun arbeitet er daran, sich bei Real Salt Lake City zu behaupten.
Tim Leibold (Linker Verteidiger - Sporting Kansas City)
Stuttgart, Nürnberg, Hamburg - Tim Leibold war in Deutschland für namhafte Klubs im Einsatz. 2023 wagte er den Sprung über den großen Teich und ist einer von drei Deutschen bei Sporting Kansas City. Er wurde sofort Stammspieler und ist auf der linken Bahn gesetzt.
Robert Voloder (Innenverteidiger - Sporting Kansas City)
Der gebürtige Frankfurter besetzt die defensive Zentrale und ist einer von Leibolds Mitspielern. Robert Voloder war in der Jugend bei der SGE, aber auch bei der SG Rosenhöhe Offenbach oder dem FSV Frankfurt. Den Profi-Traum versuchte er letztendlich beim 1. FC Köln. Kurios: NK Maribor kaufte Voloder für 100.000 Euro den Kölnern ab, nur um ihn 18 Tage später (!) für 1,8 Millionen Euro nach Kansas City zu verkaufen.
Erik Thommy (Offensives Mittelfeld - Sporting Kansas City)
Der dritte Deutsche bei der Mannschaft aus Kansas City ist der feine Rechtsfuß. In 96 Bundesliga-Partien erzielte Erik Thommy neun Tore und legte 14 auf. Er spielte für den FC Augsburg, den 1. FC Kaiserslautern und den VfB Stuttgart. 2022 zog es ihn ablösefrei in die MLS.
Cedric Teuchert (Mittelstürmer - St. Louis City SC)
Das Nürnberg-Eigengewächs landete mit Zwischenstationen auf Schalke, sowie bei Hannover und Union in Nordamerika. In seiner bislang letzten Spielzeit in Deutschland traf Cedric Teuchert auf Ligaebene elf Mal für die Hannoveraner. Nun ist St. Louis seine sportliche Heimat.
Prince Osei Owusu (Mittelstürmer - CF Montreal)
2013/2014 wurde Prince Osei Owusu in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest mit 23 Toren Torschützenkönig. 2019/2020 gewann er mit dem TSV 1860 München den Landespokal in Bayern. Nach vielen Wechseln (Stuttgart, Hoffenheim, Bielefeld, Paderborn, Aue) ist er seit gut zwei Jahren in der MLS. Nach seiner Station in Toronto zog es ihn weiter zu CF Montreal (beides Kanada). In der 2. Bundesliga schoss er in 83 Spielen elf Tore und legte vier auf.
Hany Mukhtar (Offensives Mittelfeld - Nashville SC)
Hany Mukhtar stieg zu einem der Stars der Liga auf. Wurde 21/22 zum MVP gewählt und wurde dabei mit 23 Treffern Torschützenkönig. 12/13 war er mit Hertha BSC Zweitligameister, 2014 mit der deutschen U19 Europameister, 14/15 mit Benfica Lissabon Meister in Portugal, 15/16 gewann er mit Red Bull Salzburg das österreichische Double und 17/18 mit Bröndby den dänischen Pokal. Seit 2020 ist er der Top-Spieler in Nashville.
Die Gelsenkirchner haben nach zwei Zweitliga-Partien unter dem neuen Coach Miron Muslic drei Punkte auf dem Konto und wollen in dieser Spielzeit eine solide Saison hinlegen. In der Vorsaison war der frühere Europapokal-Teilnehmer bis zum Ende hin in Abstiegsnöten.