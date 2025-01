Die AC Mailand gewinnt zum achten Mal den italienischen Supercup. Gegen Stadtrivale Inter gelingt den Rossoneri eine wilde Aufholjagd.

Die AC Mailand hat Stadtrivale Inter Mailand den Sieg im Finale um den Supercup nach einer irren Aufholjagd noch entrissen und zum achten Mal den Titel gewonnen.

Die Mannschaft des neuen Trainers Sergio Conceicao drehte am Montag in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad einen 0:2-Rückstand noch in ein 3:2 (0:1). Tammy Abraham erzielte in der 90.+4 Minute den entscheidenden Treffer.

Zuvor hatten Théo Hernández (52.) per direktem Freistoß und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (80.) die Führung der Nerazzurri im Derby della Madonnina durch Lautaro Martínez (45.+1) und Mehdi Taremi (47.) ausgeglichen. Milan zog damit nach Titeln mit Inter gleich. Rekordsieger ist Juventus Turin mit neun Erfolgen.

Der neue AC-Trainer Conceicao, der einen Tag vor Silvester auf Paulo Fonseca gefolgt war, setzte in der Startelf auf den früheren Schalker Innenverteidiger Malick Thiaw. Der dreimalige Nationalspieler war beim 0:2 nicht ganz unschuldig, als er Taremi entwischen ließ. Auf Seiten Inters stand der ehemalige Kölner Abwehrmann Yann Aurel Bisseck über die gesamte Spielzeit auf dem Platz.

Im Halbfinale der Supercoppa hatte die AC Rekordmeister Juventus mit 2:1 besiegt. Inter war mit 2:0 gegen Atalanta Bergamo ins Endspiel eingezogen.