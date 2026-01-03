Afrika-Cup: Jackson erreicht mit Senegal das Viertelfinale

Der Münchner Nicolas Jackson darf mit dem Senegal weiter auf den zweiten Triumph beim Afrika-Cup hoffen. Das Team um den Angreifer von Bayern München erreichte durch das 3:1 (2:1) gegen den Sudan das Viertelfinale und trifft dort am Freitag (17.00 Uhr/Sportdigital Fußball) auf Mali oder Tunesien.

Im Achtelfinale im marokkanischen Tanger ging der Außenseiter zwar durch ein Traumtor von Aamir Abdallah (6.) in Führung. Doch nachdem Jackson knapp den Ausgleich verpasst hatte, drehte Pape Gueye (29./45.+3) das Spiel noch vor der Pause. Jackson, der beim Auftaktsieg des Titelträgers von 2022 gegen Botswana (3:0) doppelt getroffen hatte, bereitete den zweiten Treffer vor. Ibrahim Mbaye (77.) sorgte für den Endstand.

Während seine Münchner Teamkollegen am Samstag an der Säbener Straße ins Training zurückkehrten, ist noch offen, wann Jackson den Bayern wieder zur Verfügung stehen wird. Das Finale findet am 18. Januar in Rabat statt, der Leihspieler des FC Chelsea könnte also noch die Ligaspiele gegen Wolfsburg (11.1.), Köln (14.1.) und Leipzig (17.1.) verpassen.