Hamburger SV: Bayerns Leihgabe Daniel Peretz verweigert offenbar das Training

Nächster Wirbel beim HSV. Nach dem Aus von Stefan Kuntz sorgt jetzt Bayern-Leihgabe Daniel Peretz für Schlagzeilen. Der Torwart befindet sich offenbar im Streik.

Nur einen Tag nach dem überraschenden Aus von Sportvorstand Stefan Kuntz ist der Hamburger SV erneut in den Schlagzeilen. Laut "Bild" verweigert Daniel Peretz, seines Zeichens Leih-Keeper vom FC Bayern, das Training der Hanseaten.

Der Grund: Der 25-Jährige will wohl einen Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Southampton erzwingen.

Am Freitag fehlte Peretz beim Trainingsauftakt. Als Begründung wurden Flugprobleme genannt. Doch bereits am Samstag kamen der Torhüter und sein Berater dem Bericht zufolge in den Volkspark, um Trainer Merlin Polzin und den Verantwortlichen zu erklären, dass er nicht mit der Mannschaft auf dem Platz, sondern alleine im Kraftraum trainieren werde.