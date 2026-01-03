Bundesliga live auf Sat.1, Joyn und ran.de
Hamburger SV: Bayerns Leihgabe Daniel Peretz verweigert offenbar das Training
- Aktualisiert: 03.01.2026
- 17:12 Uhr
Nächster Wirbel beim HSV. Nach dem Aus von Stefan Kuntz sorgt jetzt Bayern-Leihgabe Daniel Peretz für Schlagzeilen. Der Torwart befindet sich offenbar im Streik.
Nur einen Tag nach dem überraschenden Aus von Sportvorstand Stefan Kuntz ist der Hamburger SV erneut in den Schlagzeilen. Laut "Bild" verweigert Daniel Peretz, seines Zeichens Leih-Keeper vom FC Bayern, das Training der Hanseaten.
Der Grund: Der 25-Jährige will wohl einen Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Southampton erzwingen.
Am Freitag fehlte Peretz beim Trainingsauftakt. Als Begründung wurden Flugprobleme genannt. Doch bereits am Samstag kamen der Torhüter und sein Berater dem Bericht zufolge in den Volkspark, um Trainer Merlin Polzin und den Verantwortlichen zu erklären, dass er nicht mit der Mannschaft auf dem Platz, sondern alleine im Kraftraum trainieren werde.
Seit der Israeli im Sommer das Duell um die Nummer eins gegen Daniel Heuer Fernandes verloren hatte, war aus dem Umfeld des Keepers wiederholt zu hören, dieser wolle seine Leihe zum HSV abbrechen. Eine vorzeitige Rückhol-Klausel hat der FC Bayern allerdings nicht in den Vertrag implementiert.
Streikt sich Peretz nach Southampton?
Aus diesem Grund versucht der 25-Jährige nun offenbar, via Streik einen Abgang zu erzwingen. Dem Bericht zufolge soll sein Berater bereits seit einem Monat mit Southampton im Austausch stehen, auch intern soll der Torwart seinen Wechselwunsch hinterlegt haben.
Allerdings dürften die Hamburger kein Interesse daran haben, ihn ziehen zu lassen, sollten sie keine gleichwertige Alternative haben – zumal sich Peretz bis zu den Weihnachtsferien nichts zuschulden hat kommen lassen.
Wie sich der FC Bayern in der Causa positioniert, ist bislang nicht bekannt.