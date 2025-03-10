- Anzeige -
- Anzeige -
Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Michael Olise überragt in dieser Statistik europaweit - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 23:38 Uhr
  • ran.de
Article Image Media

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

- Anzeige -
- Anzeige -

Inhalt

+++ 03. Januar, 23:15 Uhr: Michael Olise überzeugt statistisch europaweit +++

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München präsentiert sich Michael Olise in herausragender Form und führt in gleich zwei zentralen Statistiken den europäischen Vergleich an.

Das Statistikportal "Squawka" vermeldete nun, dass der Franzose im Kalenderjahr 2025 in den europäischen Topligen sowohl die meisten Großchancen herausspielte als auch die meisten Torvorlagen verbuchte.

Mit 36 herausgespielten Großchancen setzt Olise demnach im europäischen Vergleich einen klaren Maßstab. Kein anderer Akteur kommt derzeit an diesen Wert heran. Rang zwei belegt Rayan Cherki, der für Olympique Lyon und Manchester City insgesamt 27 Großchancen vorbereitete. Dahinter folgt Lamine Yamal vom FC Barcelona mit 25.

Auch in der Assist-Wertung steht Olise an der Spitze. In der Bundesliga legte er laut "Squawka" 18 Treffer auf. Erneut rangiert Cherki mit 15 Vorlagen auf dem zweiten Platz. Dritter ist Bruno Fernandes von Manchester United mit zwölf Assists, während Yamal mit elf den vierten Rang einnimmt.

Damit avancierte Olise im zurückliegenden Jahr zum wohl effektivsten Kreativspieler Europas und untermauerte eindrucksvoll, welchen Volltreffer der FC Bayern mit seiner Verpflichtung landete. Im Sommer 2024 überwies der deutsche Rekordmeister 53 Millionen Euro an Crystal Palace, eine Investition, die sich bislang voll auszahlt.

- Anzeige -
- Anzeige -

+++ 03. Januar, 13:20 Uhr: Bayern verkündet überraschenden Neuzugang +++

Neuzugang für den FC Bayern. Der Rekordmeister hat bekannt gegeben, dass Offensivspieler Bara Sapoko Ndiaye von den Gambinos Stars Africa ausgeliehen wird.

Der Mitteilung zufolge erhält der 18-Jährige vorerst einen bis 30. Juni 2026 gültigen Kontrakt. Aufgrund einer kleineren Blessur wird Ndiaye aber erst nach dem Trainingsauftakt in das Mannschaftstraining der Münchner einsteigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bei den Gambinos Stars Africa handelt es sich um eine Fußballakademie aus Gambia. Diese kooperiert seit 2023 mit Red&Gold Football, einem Joint Venture des FCB mit dem MLS-Klub Los Angeles FC.

+++ 02. Januar, 06:40 Uhr: Milan nimmt wohl Bayern-Star Kim ins Visier +++

Die AC Mailand ist aktuell auf der Suche nach Verstärkung in der Innenverteidigung. Laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" hat der Klub Bayern-Verteidiger Min-jae Kim ins Visier genommen.

Demnach ist Milan-Sportdirektor Igli Tare auf der Suche nach einem international erfahrenen Spieler, der auch die italienische Liga bereits kennt. Eine Anforderung, die der Südkoreaner erfüllt, spielte er doch in der Saison 2022/23 in Neapel und gewann dort auf Anhieb den Meistertitel.

Zudem wurde der 29-Jährige zum besten Verteidiger der Liga gewählt, ehe ihn die Bayern für 50 Millionen Euro verpflichteten.

Allzu einfach wäre ein Transfer aber nicht. So stellt bereits das üppige Gehalt von geschätzen 17 Millionen Euro pro Saison für den Serie-A-Klub ein Problem dar. Bayern müsste bei einem Winter-Wechsel Teile davon übernehmen.

Hinzu kommt: Zwar sind in der Bayern-Startelf eigentlich Dayot Upamecano und Jonathan Tah gesetzt, Trainer Vincent Kompany will Kim laut "Bild" dennoch nicht abgeben. Und auch Kim selbst möchte sich weiter bei den Bayern durchsetzen, zumal unklar ist, ob Upamecano seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert.

Die FCB-Bosse würden Kim aber wohl ohnehin nur bei einem Mega-Angebot im Bereich von 50 Millionen abgeben - und bräuchten dann selbst einen Ersatz noch in diesem Winter.

- Anzeige -

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

- Anzeige -
Mehr Fußball-News
imago images 1070850163
News

Milan-Boss schwärmt von Füllkrug: "Waren alle überrascht"

  • 03.01.2026
  • 23:34 Uhr
Jackson (vorne) im Kopfballduell
News

Afrika-Cup: Jackson erreicht mit Senegal das Viertelfinale

  • 03.01.2026
  • 23:13 Uhr
Olmo (r.) brach den Bann gegen Espanyol
News

Die Joker treffen: Barca gewinnt Stadtduell

  • 03.01.2026
  • 23:03 Uhr
Wird sanktioniert: Karim Adeyemi
News

Bericht: BVB legt Strafe für Adeyemi fest

  • 03.01.2026
  • 22:27 Uhr
Fans beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup 2025: Nationen, Termine, Stars und Livestream auf Joyn

  • 03.01.2026
  • 21:40 Uhr
Rice (l.) durfte gleich zweimal jubeln
News

Doppelpack Rice: Arsenal baut Tabellenführung aus

  • 03.01.2026
  • 20:34 Uhr
Samstag 06.12.2025, Saison 2025 26, Regionalliga West, 18. Spieltag im Stadion Rote Erde Dortmund, BVB Borussia Dortmund II - SC Paderborn U23, Jordi Leander Paulina (BVB II) *** Saturday 06 12 202...Update
News

Wechsel fix: Sturm-Talent verlässt BVB Richtung 2. Liga

  • 03.01.2026
  • 19:59 Uhr
Stürmt künftig in Liga zwei: Jordi Paulina
News

Zweiter Winter-Transfer: Düsseldorf holt Dortmunds Paulina

  • 03.01.2026
  • 18:23 Uhr
Penew bei der WM 1994 in den USA
News

Er schockte Deutschland: Bulgarien trauert um Jahrhunderttrainer

  • 03.01.2026
  • 18:18 Uhr
Hwang jubelt über den Treffer zum 2:0
News

Wolves gelingt Premierensieg - Groß gibt Brighton-Debüt

  • 03.01.2026
  • 18:06 Uhr
Empfehlungen der Redaktion
imago images 1070850163
News

Milan-Boss schwärmt von Füllkrug: "Waren alle überrascht"

  • 03.01.2026
  • 23:34 Uhr
Große Ehre für John McDonald (l.) und George Noble
News

Darts-WM-Finale: Zwei Legenden verabschiedet

  • 03.01.2026
  • 21:39 Uhr
Sport Themen der Woche KW51 Sport Bilder des Tages 21st December 2024, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 7; Damon Heta arrives on stage PUBLIC...

Alle 9-Darter bei WMs im Überblick

  • Galerie
  • 03.01.2026
  • 21:36 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 2nd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Nineteen; Gian van Veen, walk-on, before his semi final match against G...
News

Das wussten über Gian van Veen wohl nur die Wenigsten

  • 03.01.2026
  • 20:34 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Sixteen
News

Darts-WM 2026: Luke Littler beschmutzt mit seinem Verhalten den Weltmeister-Titel - Kommentar

  • 03.01.2026
  • 20:31 Uhr
imago images 1067536776
News

Darts-WM 2026: Die Preisgelder der Darts-Stars

  • 03.01.2026
  • 20:18 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 03.01.2026
  • 20:17 Uhr
7th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night Two; Gian van Veen PUBLICATIONxNOTxINxUK GodfreyxPitt
News

Darts-WM: Gian van Veen - Wie stehen seine Chancen auf den WM-Titel?

  • 03.01.2026
  • 20:09 Uhr
Samstag 06.12.2025, Saison 2025 26, Regionalliga West, 18. Spieltag im Stadion Rote Erde Dortmund, BVB Borussia Dortmund II - SC Paderborn U23, Jordi Leander Paulina (BVB II) *** Saturday 06 12 202...Update
News

Wechsel fix: Sturm-Talent verlässt BVB Richtung 2. Liga

  • 03.01.2026
  • 19:59 Uhr
CLEVELAND, OH - DECEMBER 28: Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) throws a pass during the first quarter of the National Football League game between the Pittsburgh Steelers and Clevel...
News

Rodgers-Zukunft: Zwei Alternativen zum Karriereende

  • 03.01.2026
  • 17:40 Uhr