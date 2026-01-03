Afrika-Cup: Bayern-Leihgabe Nicolas Jackson erreicht mit Senegal das Viertelfinale

Senegal hat beim Afrika-Cup das Viertelfinale erreicht, Bayern-Leihspieler Nicolas Jackson bereitete dabei einen Treffer vor. Offen ist, wann der Münchner zurückkehrt – er könnte den Bayern noch mehrere Ligaspiele verpassen. Der Münchner Nicolas Jackson darf mit dem Senegal weiter auf den zweiten Triumph beim Afrika-Cup hoffen. Das Team um den Angreifer von Bayern München erreichte durch das 3:1 (2:1) gegen den Sudan das Viertelfinale und trifft dort am Freitag (ab 17.00 Uhr im Liveticker) auf Mali.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Im Achtelfinale im marokkanischen Tanger ging der Außenseiter zwar durch ein Traumtor von Aamir Abdallah (6.) in Führung. Doch nachdem Jackson knapp den Ausgleich verpasst hatte, drehte Pape Gueye (29./45.+3) das Spiel noch vor der Pause. Jackson, der beim Auftaktsieg des Titelträgers von 2022 gegen Botswana (3:0) doppelt getroffen hatte, bereitete den zweiten Treffer vor. Ibrahim Mbaye (77.) sorgte für den Endstand.

- Anzeige -