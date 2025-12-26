Ägypten zieht als erstes Team ins Achtelfinale des Afrika-Cups ein. Gegen Südafrika trifft Salah vom Elfmeterpunkt zum Sieg.

Superstar Mohamed Salah hat die ägyptische Nationalmannschaft vorzeitig ins Achtelfinale des Afrika-Cups geschossen.

Der Angreifer des FC Liverpool, dessen Zukunft an der Anfield Road unsicher erscheint, verwandelte am zweiten Spieltag in Gruppe B gegen Südafrika einen Foulelfmeter (45.+2) zum 1:0 (1:0)-Sieg und brachte sein Team als erstes in die Runde der besten 16.

Salah war bereits zum Auftakt beim mühsamen 2:1 gegen Außenseiter Simbabwe ebenfalls im marokkanischen Agadir der Matchwinner gewesen mit seinem Tor in der Nachspielzeit.

Durch die beiden knappen Siege ist der siebenmalige Afrikameister mit sechs Punkten Gruppenerster vor dem abschließenden Duell mit der noch sieglosen Auswahl Angolas am Montag.