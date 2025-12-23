- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Afrika-Cup: Senegal startet mit Sieg - Bayern-Star Nicolas Jackson mit Doppelpack

  • Aktualisiert: 23.12.2025
  • 18:30 Uhr
  • SID

Bayern-Leihspieler Nicolas Jackson führte den Senegal zu einem souveränen Auftaktsieg beim Afrika-Cup.

Angeführt von Bayern Münchens Nicolas Jackson ist Senegals Fußball-Nationalmannschaft erfolgreich in den Afrika-Cup gestartet. Beim 3:0 (1:0) gegen Außenseiter Botswana in der marokkanischen Hafenstadt Tanger brachte der vom FC Chelsea an den deutschen Rekordmeister verliehene Stürmer sein Team mit einem Doppelpack (40./58.) auf die Siegerstraße. Cherif Ndiaye (90.) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.

Senegal, für das auch der in Köln geborene Ismail Jakobs in der Startelf stand, dominierte von Beginn an. Jackson vergab aber früh die große Chance zur Führung (4.). Der WM-Teilnehmer, der bei der Endrunde im kommenden Jahr unter anderem auf Frankreich und Norwegen trifft, drängte in der Folge weiter auf das erste Tor, doch auch der frühere Münchner Sadio Mané scheiterte an Botswanas Keeper Goitseone Phoko (26.). Kurz vor der Pause erlöste dann aber Jackson nach Vorarbeit von Jakobs den Favoriten.

Auch in der zweiten Halbzeit bestimmte Senegal das Spielgeschehen, der zweite Treffer von Jackson sorgte für die frühe Entscheidung. Ndiaye schraubte in der Schlussphase das Ergebnis weiter in die Höhe.

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr Fußball:
2025, 14 November - Al Ain, UAE - Mohamed Salah of Egypt national team, Nationalteam looks on, headshot during the FIFA friendly international team match between Egypt Nationalteam and Uzbekistan N...
News

Afrika Cup 2025: Nationen, Termine, Stars und Livestream auf Joyn

  • 23.12.2025
  • 16:04 Uhr
Der Afrika-Cup fand erstmals 1957 statt
News

Neuer Turnierrhythmus - Afrika-Cup ab 2028 in größeren Zeitabständen

  • 21.12.2025
  • 10:15 Uhr
Brys und Eto'o
News

Afrika-Cup: Kamerun-Chaos – Zwei Coaches und zwei Turnier-Kader

  • 16.12.2025
  • 10:15 Uhr
Afrika-Cup-Teilnehmer: Ramy Bensebaini, Edmond Tapsoba, Bazoumana Touré

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

  • Galerie
  • 05.12.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1050121542
News

Boniface sendet Hilferuf - Nigeria boykottiert Länderspiel

  • 14.10.2024
  • 16:33 Uhr
1009

Niederlande vs. Deutschland: Harte Schiedsrichter-Kritik der Fans

  • Video
  • 01:53 Min
  • Ab 0
240912_Raphina_reagiert_auf_Hater_ST1726149496

Barca-Star kontert Hater-Angriff auf Ehefrau

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0
1009

Groß reagiert auf strittige Schiri-Leistung

  • Video
  • 03:21 Min
  • Ab 0
1009

Kimmich scherzt: Deniz wird Döner und Ayran ausgeben!

  • Video
  • 03:07 Min
  • Ab 0
1009

Pavlovic über Kumpel Undav: "Superlustiger Typ!"

  • Video
  • 01:48 Min
  • Ab 0