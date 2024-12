24 Tore im Jahr 2024 waren nicht genug - Serhou Guirassy muss bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres einen Rückschlag hinnehmen. Der Preis geht stattdessen an einen nigerianischen Knipser, der Bundesliga-Fans ebenfalls ein Begriff sein dürfte.

Europa-League-Sieger Ademola Lookman ist Afrikas Fußballer des Jahres. Der frühere Leipziger erhielt die Auszeichnung des afrikanischen Kontinentalverbandes CAF am Montagabend in Marrakesch/Marokko und setzte sich unter anderem gegen Borussia Dortmunds Serhou Guirassy durch. Den Preis als beste Fußballerin des Kontinents erhielt die 24 Jahre alte Barbra Banda aus Sambia.

Der Nigerianer Lookman (27) hatte Atalanta Bergamo mit einem Dreierpack beim 3:0 im Europa-League-Finale gegen Bayer Leverkusen zum Titel geschossen und galt schon vor der Preisverleihung als Favorit auf die Trophäe. Er folgt auf Vorjahressieger Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul).

Neben Guirassy und Lookman hetten es noch Achraf Hakimi (Marokko/Paris St. Germain), Torhüter Ronwen Williams (Südafrika/Mamelodi Sundowns) sowie der ivorische Flügelspieler Simon Adingra (Brighton and Hove Albion) auf die Shortlist geschafft. BVB-Star Guirassy, der in der Vorsaison für den VfB Stuttgart aufgelaufen war, verpasste zudem den Sprung in die beste Elf des Jahres.