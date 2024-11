Der afrikanische Fußballverband veröffentlicht die Kandidaten für die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres. Anstelle einiger großer Namen darf sich etwa auch ein Spieler aus der südafrikanischen Liga Hoffnungen machen.

Von Michal Swiderski

Der afrikanische Fußballverband CAF hat die fünf nominierten Fußballer für den Spieler des Jahres des Kontinents bekanntgegeben und damit die Nominiertenliste halbiert. Am 16. Dezember soll der Nachfolger von Galatasaray-Knipser Victor Osimhen geehrt werden.

Ende Oktober waren noch zwei Bundesliga-Akteure vertreten. Nun ist nur einer übrig, weil Leverkusen-Ass Edmond Tapsoba gestrichen wurde. Teamkollege Victor Boniface hatte bereits in der Top-10 gefehlt, obwohl er in dieser Spielzeit schon auf acht Treffer kommt.

Auch für Liverpool-Star Mohamed Salah hat es nicht für die Endauswahl gereicht. Dafür hat es überraschend ein Spieler geschafft, der außerhalb Europas unter Vertrag steht.

ran präsentiert die Top-5 in den Kategorien "Player of the Year" und "Young Player of the Year" inklusive des jeweiligen Marktwerts laut "transfermarkt.de" in der Übersicht.