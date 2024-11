Die Baller League steht vor einem großen Schritt. Auf den erfolgreichen Start in Deutschland folgt eine Ausweitung in andere Länder. In einem spektakulären Trailer wimmelt es nur so von Ikonen aus der Fußballwelt - darunter ist auch eine Brasilien-Legende.

Von Michal Swiderski

Nur ein Jahr nach der Gründung verkündet die Baller League eine große Neuerung.

Ab 2025 soll die boomende Kleinfeld-Liga nicht mehr nur in Deutschland, sondern auch in den USA und in Großbritannien stattfinden. Die Präsidentenämter der internationalen Ableger werden jeweils die Internet-Stars IShowSpeed und KSI bekleiden.

Das ist allerdings längst nicht alles: Das Projekt ist offenbar gespickt mit Fußball-Legenden. Während hierzulande unter anderem Mats Hummels und Lukas Podolski dahinter stehen bzw. standen, werden auf der Insel etwa John Terry, Luis Figo, Gary Lineker, Micah Richards, Alan Shearer und sogar Jens Lehmann als Teammanager beteiligt sein.

Deutlich bedeckter hält sich die US-Liga, dafür ist mit Ronaldinho der einzige veröffentlichte Name eine absolute Sensation.