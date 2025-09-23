Ousmane Dembele gewinnt den Ballon d'Or 2025 vor Lamine Yamal und Vitinha. Der Stürmer von Paris Saint-Germain reiht sich damit neben Platini oder Zidane als sechster Franzose ein. Ousmane Dembele wurde nach einer Traumsaison mit PSG als bester Fußballer der vergangenen Saison mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Bei der feierlichen Verleihung im Theatre du Chatelet konnte er seine Freude kaum zurückhalten und nahm die Trophäe trotz eines Muskelfaserrisses strahlend entgegen. Ballon d'Or 2025: Alle Preisträger im Überblick Mit 28 Jahren reiht sich Dembele in die Reihe legendärer französischer Ballon-d'Or-Gewinner wie Platini, Zidane und Benzema ein. Dembele konnte sich gegen Supertalent Lamine Yamal und seinen Teamkollegen Vitinha durchsetzen. ran zeigt die Pressestimmen zur Ballon d'Or Verleihung.

Spanien Marca: "PSG-Stürmer Ousmane Dembele erhielt nach einer großartigen Saison mit seinem Verein die Auszeichnung als bester Spieler der Welt; der Rest des Feldes, Lamine Yamal (Kopa-Trophäe) und Raphinha, muss sich bis zum nächsten Jahr gedulden." AS: "Die Welt kapituliert zum ersten Mal vor Ousmane Dembele, dem verdienten Gewinner des Ballon d'Or . Vor zwei Jahren hätte er selbst nicht einmal davon geträumt, es unter die drei Finalisten zu schaffen. Nun steht fest, dass er der beste Spieler der Welt ist, nachdem er in der vergangenen Saison ein grandioses Comeback hingelegt und PSG zum historischen Triple geführt hat." Mundo Deportivo: "Die Wette war klar: Dembele. Vielleicht gab es auch andere Kandidaten im Kader, aber in der französischen Hauptstadt ist er der Starspieler. Dank seiner Verbundenheit mit der Stadt, dem Land und der Nationalmannschaft wurde er zum Ballon d'Or des Volkes gekürt . In den Vierteln von Paris und Umgebung ist Ousmane eine Ikone." El Pais: "Dembele krönt das PSG-Fest beim Ballon d’Or."

Frankreich L’Equipe: "Als Ousmane Dembele mit Sonnenbrille auf dem roten Teppich des Théâtre Châtelet ankam, hatte er vielleicht Angst, vom Blitzlichtgewitter oder dem grellen Licht des Ballon d'Or geblendet zu werden . Doch der große Favorit der Zeremonie, der französische Stürmer von PSG, hatte den erhofften Moment und gewann diesen Montag den 69. Ballon d'Or." Le Monde: "Ousmane Dembele gewinnt den Ballon d'Or 2025 und krönt eine Karriere voller Höhen und Tiefen. Der unberechenbare Dribbler und unermüdliche Pressing-Spieler hat PSG zu einem historischen Quattupel geführt und sich mit seinen 37 Toren und 15 Vorlagen in der Saison 2024/25 als verdienter Gewinner erwiesen." France24: "Ousmane Dembele gewinnt den Ballon d'Or 2025 und krönt eine Saison, in der er PSG zu einem historischen Quattupel führte. Der 28-jährige Stürmer erzielte 37 Tore und gab 15 Vorlagen in 49 Spielen und war maßgeblich am Gewinn der Champions League, der Ligue 1, der Coupe de France und des Trophée des Champions beteiligt."

Italien Gazzetta dello Sport: "Ousmane Dembele konnte bei der Verleihung des Ballon d'Or seine Tränen nicht zurückhalten und dankte seiner Mutter, all seinen Teams und seiner Heimatstadt Evreux in der Normandie. Die Bekanntgabe seines Sieges wurde von den zahlreichen Pariser Fans im Théâtre Châtelet mit Applaus und Sprechchören begrüßt."

England BBC: "Damit krönt er die sensationelle Wiederbelebung seiner Karriere für einen Spieler, der seit seiner Teenagerzeit bei Rennes in keiner Ligasaison mehr zweistellig punkten konnte. PSG-Trainer Luis Enrique – der zum Trainer des Jahres ernannt wurde – gebührt aufgrund einer taktischen Umstellung Mitte Dezember große Anerkennung für Dembeles Auszeichnung." Sky Sports: "Dembele hat nicht nur Titel gewonnen, sondern gezeigt, dass er in den größten Momenten liefern kann." The Guardian: "Der Wettbewerb war enger, als viele erwartet hatten, Lamine Yamal setzte Dembele stark unter Druck. Am Ende machte der Champions-League-Triumph den entscheidenden Unterschied." The Independent: "Es besteht kein Zweifel daran, dass Dembele sensationell war, aber ihn den besten Spieler der Welt zu nennen, ignoriert Yamals erstaunlichen Aufstieg und Salahs unermüdliche Leistungen. Das Ergebnis wirkt politischer als rein sportlich."

Vereinigte Staaten NBC: "Ousmane Dembele hat den Ballon d’Or 2025 nach einer brillanten Saison mit PSG gewonnen, in der er sie zu ihrem ersten Champions-League-Titel überhaupt führte." Bleacher Report: "Dembeles Auszeichnung wird in Paris gefeiert, doch Yamal klopft bereits an die Tür. Viele waren der Meinung, dass der Teenager einen ebenso starken Anspruch hatte wie kaum ein anderer in jüngerer Vergangenheit." The Score: "Dembele, sichtlich bewegt, dankte seiner Mutter und Trainer Luis Enrique, als er die Trophäe entgegennahm. Er beschrieb den Ballon d’Or als Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung, nicht nur als seinen eigenen Erfolg."

