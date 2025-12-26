Boxing Day: Nick Woltemade und Newcastle United verlieren bei Manchester United

Newcastle United kassiert bei Manchester United eine Niederlage, Nick Woltemade bleibt blass.

Nationalstürmer Nick Woltemade hat mit Newcastle United an seinem ersten Boxing Day in der Premier League eine bittere Auswärtsniederlage kassiert. Die Magpies unterlagen am 2. Weihnachtsfeiertag bei Rekordmeister Manchester United mit 0:1 (0:1). Woltemade blieb im Old Trafford bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute blass.

Newcastle ist damit seit drei Ligaspielen ohne Sieg und bleibt im Tabellenmittelfeld stecken. Patrick Dorgu (24.) traf sehenswert zum Sieg für Manchester, die Red Devils sprangen vorerst auf den fünften Rang.

Erstmals in der Geschichte der Premier League wurde am legendären Boxing Day nur ein Spiel ausgetragen. Als Ursache nannte die englische Eliteliga die Ausweitung der Europapokalwettbewerbe durch die UEFA und die dadurch gestiegene Belastung.