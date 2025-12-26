- Anzeige -
- Anzeige -
Top News Fußball

Boxing Day: Nick Woltemade und Newcastle United verlieren bei Manchester United

Newcastle United kassiert bei Manchester United eine Niederlage, Nick Woltemade bleibt blass.

Nationalstürmer Nick Woltemade hat mit Newcastle United an seinem ersten Boxing Day in der Premier League eine bittere Auswärtsniederlage kassiert. Die Magpies unterlagen am 2. Weihnachtsfeiertag bei Rekordmeister Manchester United mit 0:1 (0:1). Woltemade blieb im Old Trafford bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute blass.

Newcastle ist damit seit drei Ligaspielen ohne Sieg und bleibt im Tabellenmittelfeld stecken. Patrick Dorgu (24.) traf sehenswert zum Sieg für Manchester, die Red Devils sprangen vorerst auf den fünften Rang.

Erstmals in der Geschichte der Premier League wurde am legendären Boxing Day nur ein Spiel ausgetragen. Als Ursache nannte die englische Eliteliga die Ausweitung der Europapokalwettbewerbe durch die UEFA und die dadurch gestiegene Belastung.

- Anzeige -
- Anzeige -

Woltemade legt Manchesters Tor auf

Umso größer war der Fokus auf das Duell zwischen den beiden Traditionsklubs, in das die Gastgeber besser hineinkamen. Casemiro (3.) köpfte nach einer Ecke freistehend knapp vorbei. United blieb dran und ging in Führung: Woltemade köpfte einen weiten Einwurf vor die Füße von Dorgu, der aus 15 Metern per Volley ins linke Eck traf. Newcastle versuchte in der Folge zu antworten, kam aber zu selten in die gefährliche Zone.

Nach dem Seitenwechsel traf der Ex-Leipziger Benjamin Sesko mit einem satten Abschluss nur die Latte (60.) und verpasste das 2:0. Newcastle drängte auf den Ausgleich, blieb vor dem Tor aber glücklos.

- Anzeige -
Havertz am Ball für Arsenal
News

Kai Havertz vor Comeback beim FC Arsenal

  • 26.12.2025
  • 19:08 Uhr
imago images 1070520284
News

Boxing Day 2025: Warum es nur ein Spiel gibt

  • 26.12.2025
  • 15:34 Uhr
In Liverpool wird an vielen Stellen an Jota erinnert
News

Slot mit emotionalen Worten zu Diogo Jota

  • 26.12.2025
  • 10:13 Uhr
Unzufrieden mit der Saison: Arne Slot
News

Slot nennt Gründe für Liverpooler Krise

  • 25.12.2025
  • 10:34 Uhr
Lange Pause für Alexander Isak
News

Liverpool-Schock: Rekordeinkauf fällt lange aus

  • 23.12.2025
  • 08:30 Uhr
Hat zu kämpfen: Florian Wirtz
News

Experte verliert Glauben an Wirtz

  • 22.12.2025
  • 14:26 Uhr
Jubelt mal wieder: Erling Haaland
News

ManCity setzt Siegesserie fort - Arsenal wieder vorne

  • 20.12.2025
  • 23:45 Uhr
Erster Doppelpack für Newcastle: Nick Woltemade (r.)
News

Doppelpack von Woltemade gegen Chelsea nicht genug

  • 20.12.2025
  • 15:34 Uhr
Football - FA Premier League - Liverpool FC v Brighton & Hove Albion FC LIVERPOOL, ENGLAND - Saturday, December 13, 2025: Liverpool s Florian Wirtz is challenged by Brighton & Hove Albion s Diego G...
News

Horror-Foul an Wirtz: VAR-Ärger in England

  • 19.12.2025
  • 10:52 Uhr
Pep Guardiola
News

Geht Pep Guardiola bereits im Sommer 2026?

  • 18.12.2025
  • 17:13 Uhr