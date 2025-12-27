Fussball
FC Bayern: Robert Lewandowski spricht über Anschuldigungen - schoss der Stürmer mit Absicht keine Tore mehr?
- Veröffentlicht: 27.12.2025
- 11:14 Uhr
- Julian Erbs
Vor wenigen Wochen wurde in der Biografie von Robert Lewandowski erstmals über eine mögliche Bonus-Absprache zulasten des FC Bayern berichtet. Nun hat sich der Pole selbst zu den Vorwürfen geäußert.
Im Sommer 2022 wechselte Robert Lewandowski für eine kolportierte Ablösesumme von 45 Millionen Euro nach acht erfolgreichen Jahren beim FC Bayern München zum FC Barcelona.
Wie inzwischen allgemein bekannt ist, kämpft der spanische Spitzenklub seit Jahren mit erheblichen finanziellen Problemen. In diesem Zusammenhang schulden die Katalanen mehreren europäischen Vereinen noch Geld aus vergangenen Spielertransfers.
In einigen Fällen soll der FC Barcelona dabei besonders rigoros vorgegangen sein.
Sebastian Staszewski beschreibt in seiner Biografie über Stürmer Robert Lewandowski eine umstrittene Praxis des Klubs. In "Lewandowski. Prawdziwy" (auf Deutsch: „Lewandowski. Der Wahre“) berichten die Zeitungen "Sport" und "Marca", dass die Vereinsführung den Angreifer im Endspurt seiner ersten Saison gebeten haben soll, keine weiteren Ligatore zu erzielen.
Hintergrund war eine Bonusklausel, die bei 25 Treffern in der Saison 2022/23 eine zusätzliche Zahlung an den FC Bayern ausgelöst hätte.
Robert Lewandowski äußert sich selbst
Nun hat sich der Pole erstmals selbst direkt zu den Vorwürfen geäußert. In einem Interview, unter anderem mit dem polnischen YouTuber Bogdan Rymanowski, wurde Lewandowski gefragt, ob Barcelona ihn gebeten habe, auf weitere Tore zu verzichten, um eine Bonuszahlung an den FC Bayern zu vermeiden.
Er erklärte: "Über manche Dinge möchte ich nicht sprechen. Ich respektiere den FC Barcelona und alle, die dort arbeiten. Mir war die Situation des Vereins bewusst. Viele Dinge mussten im Sinne des Klubs geregelt werden."
"Im Kern ging es um einen Bonus. Zu diesem Zeitpunkt musste Barça auf jeden einzelnen Euro achten, das war keine Kleinigkeit. Für mich persönlich hat sich dadurch nichts geändert, ich hatte damit kein Problem. Trotzdem habe ich mich manchmal gefragt, ob ich noch Tore schießen sollte oder nicht."
Auch wenn Lewandowski am Ende keine klare Bestätigung liefert, weist er die Vorwürfe ebenso wenig zurück. Seine Aussagen lassen zumindest vermuten, dass es entsprechende Überlegungen oder Gespräche tatsächlich gegeben haben könnte.
