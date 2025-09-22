Der beste Fußballer der vergangenen Saison kommt aus Frankreich. Ousmane Dembele ist erst der zweite Spieler, der die Auszeichnung als Akteur von Paris Saint-Germain erhält.

Ousmane Dembélé grinste zunächst verlegen, strich seinen schlichten schwarzen Anzug glatt, und bald war er den Tränen nahe. "Das ist unglaublich, was ich gerade erleben darf", sagte der französische Dribbelkönig mit leiser Stimme. Nach einer Traumsaison mit dem Sturm auf den Champions-League-Thron nahm er den "Heiligen Gral", wie er die Trophäe vorab genannt hatte, am Montagabend im Pariser Opern- und Konzerthaus Théâtre du Châtelet strahlend entgegen - nur wenige Kilometer westlich des PSG-Stadions Parc des Princes, direkt am Ufer der Seine. Es war ein Heimsieg: und zwar ein völlig verdienter.

Französischer Meister und Pokalsieger, überragender Spieler der Königsklasse, Klub-WM-Finalist - viel mehr ging nicht für den Weltmeister von 2018 und früheren Profi von Borussia Dortmund. Dembélé, mit 28 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Fußballkunst, reiht sich in eine exquisite Legenden-Galerie französischer Sieger ein: Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983-85), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) und Karim Benzema (2022) hatten sich darin schon verewigt.

Kurioserweise konnte Dembélé seine Trophäe allerdings nur persönlich in Empfang nehmen, weil er verletzt ist. Er hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel - ansonsten hätte er am Montagabend mit PSG bei Olympique Marseille antreten müssen. Sein Team kassierte ausgerechnet an diesem Abend die erste Saisonniederlage (0:1), der ursprünglich für Sonntagabend angesetzte "Classique" der Ligue 1 war aufgrund von Unwetterwarnungen um einen Tag verschoben worden.