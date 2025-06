Barcelona: Keine Verpflichtungen ohne Verkäufe

Der FC Barcelona hat offenbar Schwierigkeiten, den als Konkurrenten und designierten Nachfolger des deutschen Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen auserkorenen Joan García zu registrieren. Barcelona "erfüllt nicht die 1:1-Norm", sagte Ligachef Javier Tebas bei einem Vortrag über die Sportbranche an der Wirtschaftshochschule Esade in Madrid. Laut finanzieller Regeln müssen sich Ausgaben und Einnahmen ausgleichen, was bei Barcelona ohne Verkäufe nicht der Fall ist.