HANDBALL-WM DER FRAUEN IM JOYN-LIVESTREAM
Deutschland vs. Frankreich jetzt live: Handball-WM der Frauen im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Ticker
- Aktualisiert: 12.12.2025
- 18:18 Uhr
- ran.de
Die deutschen Handballerinnen treffen im Halbfinale der WM auf Frankreich. Hier läuft das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Deutschland steht bei der Heim-WM vor dem Einzug ins große Finale. Die deutschen Handballerinnen haben im Verlaufe des Turniers konstant überzeugen können und bislang jede Partie für sich entschieden.
- Halbfinale der Handball-WM der Frauen: Deutschland vs. Frankreich heute ab 17:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn
Nach einem 30:23-Erfolg im Viertelfinale kommt es für die DHB-Frauen zum Kräftemessen mit Frankreich (Freitag, ab 17::45 Uhr im LIVETICKER). Während Deutschland seine Vorrunden-Matches und das Viertelfinale im eigenen Land bestreiten durfte, geht es nun in die Niederlande. Sowohl das Halbfinale als auch das Finale und das Spiel um Platz drei werden in Rotterdam ausgetragen.
In einem möglichen Endspiel würde Deutschland auf den Gewinner der Partie Niederlande vs. Norwegen treffen.
Zunächst liegt der Fokus aber voll und ganz auf dem Frankreich-Spiel. Die Bleues haben im laufenden Turnier alle Spiele gewinnen können und sind neben Norwegen die Favoritinnen auf den Titel. Deutschland ist allerdings in bestechender Form und dürfte dem amtierenden Vize-Weltmeister einen harten Kampf liefern.
Deutschland vs. Frankreich heute live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-WM der Frauen statt?
- Spiel: Deutschland vs. Frankreich
- Wettbewerb: Weltmeisterschaft; Halbfinale
- Datum: 12. Dezember 2025
- Uhrzeit: 17:45 Uhr
- Austragungsort: Ahoy Rotterdam (Rotterdam)
Handball-WM der Frauen heute live: Wird das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich im Free-TV gezeigt?
Die ARD zeigt das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich live und in voller Länge im Free-TV.
Externer Inhalt
Halbfinale bei der Handball-WM der Frauen: Wer überträgt Deutschland - Frankreich heute im Livestream?
Das Viertelfinale wird live und kostenlos auf Joyn übertragen. Es ist kein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Deutschland gegen Frankreich im Halbfinale bei der Handball-WM der Frauen: Gibt es einen Liveticker?
Ja! Einen Liveticker zum Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich gibt es auf ran.de.
Handball-WM der Frauen - Deutschland vs. Frankreich heute im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: Deutschland vs. Frankreich
- Datum und Uhrzeit: 12. Dezember 2025; 17:45 Uhr
- Free-TV: ARD
- Livestream: Joyn
- Liveticker: ran.de