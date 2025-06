Joan Garcia soll beim FC Barcelona in die Fußstapfen von Marc-Andre ter Stegen treten und den Nummer-Eins Status annehmen. Noch können die Katalanen den Torhüter jedoch noch nicht verpflichten, es braucht erst Einnahmen.

Der FC Barcelona hat offenbar Schwierigkeiten, den als Konkurrenten und designierten Nachfolger des deutschen Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen auserkorenen Joan García zu registrieren.

Barcelona "erfüllt nicht die 1:1-Norm", sagte Ligachef Javier Tebas bei einem Vortrag über die Sportbranche an der Wirtschaftshochschule Esade in Madrid. Laut finanzieller Regeln müssen sich Ausgaben und Einnahmen ausgleichen, was bei Barcelona ohne Verkäufe nicht der Fall ist.

Demnach habe Barcelona bereits die Summe der Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro für García bei der Liga hinterlegt. Das Geld geht dann an den Stadtrivalen Espanyol Barcelona, bei dem der spanische Torhüter noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag steht.

"Es ist eine Sache, Joan Garcías Verpflichtung offiziell zu machen, und eine andere, ihn zu registrieren", stellte Tebas klar. Barcelona sei über die Notwendigkeit, die Bilanz auszugleichen, informiert.