Champions League für Zweitligisten? Kurioser Vorschlag von italienischem Klub-Boss

Ein italienischer Vereinspräsident schlägt eine verrückte Idee vor: ein europäischer Wettbewerb für Zweitligisten.

Als "Champions League für Zweitligisten" betitelt Eugenio Guarascio, Präsident des italienischen Klubs Cosenza Calcio, seine neueste Idee: ein Wettbewerb für die besten Vereine aus der 2. Bundesliga, der Serie B, der Championship und allen anderen zweiten Ligen Europas.

Guarescio spricht in einem offiziellen Statement von einem Turnier, "an dem die verschiedenen europäischen Länder beteiligt sind. Mit einer gemeinsam zu entwickelnden Formel, die es uns ermöglichen würde, mit allen in einen Dialog zu treten und die Serie B auf internationaler Ebene zu positionieren."

Mit diesem revolutionären Vorschlag möchte Guarescio auch den finanziellen Schwierigkeiten der italienischen Liga entgegenwirken. "Die Zukunft der Serie B liegt in unseren Händen, und es ist an der Zeit, sich zu einigen, um die schwierigste Saison zu meistern, in der die Vereine Ressourcen verlieren, die für die Nachhaltigkeit des Systems von grundlegender Bedeutung sind", erklärte der Präsident von Cosenza: "In diesen Momenten kann so eine innovative Lösung erforderlich sein."