Cristiano Ronaldo: Al Nassr bricht Trainingslager in Österreich ab - Der Grund ist kurios!

Am Samstag wollte der Saudi-Klub gegen Al-Ahli testen. Die Wetterlage durchkreuzte jedoch die Pläne, wie auch Alexander Strobl - Eigentümer des Hotel Gut Brandlhof - bei "Sky" erklärt: "Es ist tatsächlich so, dass wir den Golfplatz schon den zweiten Tag in Folge gesperrt haben, weil wir zu viel Wasser am Platz haben."

Für Al Nassr und Cristiano Ronaldo endet die Reise nach Österreich vorzeitig. Der Saudi-Klub war in Saalfelden zu Gast, um sein Trainingslager zu bestreiten. "Al-Nassr bricht das Trainingslager in Saalfelden vorzeitig ab," berichtet die Agentur "Onside". Der Grund ist dabei durchaus kurios.

Ausführend verdeutlicht er mit Blick auf die anhaltenden Niederschläge: "Der Wasserstand der Saalach ist schon an der Meldegrenze. Es stimmt, dass wir leider extrem viel Regen haben. Das ist der Grund, weshalb Al Nassr das Trainingslager vorzeitig abbricht."

Eine gute Nachricht für die Fans, die sich auf einen Einsatz von Ronaldo gefreut hatten: Der Ticketpreis für das Testspiel soll "so schnell wie möglich rückerstattet" werden, wie die Agentur "Onside" zusichert.

Der immense Fanandrang wegen Ronaldo hatte die Organisatoren in den vergangenen Tagen immer wieder vor Probleme gestellt. Nach "Sky"-Informationen sollen Fans sogar an Ronaldos Zimmertür geklopft und in den Hotelgängen auf ihr Idol gewartet haben.

Positiv für das Hotel: Bereits in der kommenden Woche folgt erneut großer Besuch. Borussia Dortmund reist zwischen dem 4. August und 9. August zum Trainingslager an - der BVB wird dann ebenfalls in der Unterkunft zu Gast sein.