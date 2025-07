Joao Felix: Einstiges Wunderkind konnte sich nie durchsetzen

Den großen Erwartungen wurde Felix nur selten gerecht. Immer wieder wurde er auch verliehen, unter anderem an den FC Barcelona und in der Rückrunde der vergangenen Saison an die AC Mailand. Außerhalb von Portugal erzielte er an keiner Station mehr als zehn Tore in einer Saison.

In der Liste der teuersten Transfers liegt sein Wechsel zu Atletico noch immer auf Rang fünf. Nur Neymar (für 222 Millionen zu Paris Saint-Germain), Kylian Mbappe (180 Millionen, PSG), Philippe Coutinho (135 Millionen, FC Barcelona) und Ousmane Dembélé (135 Millionen, Barcelona) waren teurer.