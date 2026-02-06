Der Streit zwischen Cristiano Ronaldo, seinem Verein Al-Nassr und der Saudi Pro League droht sich zuzuspitzen. Nun machte die Liga eine Ansage an den portugiesischen Superstar.

von Oliver Jensen,

Geht der Streit zwischen Cristiano Ronaldo und seinem Verein Al-Nassr in die nächste Runde?

Der 41-jährige Superstar wurde am Montag in dem Spiel der Saudi Pro League gegen Al-Riad nicht eingesetzt. Laut dem portugiesischen Sender "A Bola" weigerte sich Ronaldo zu spielen, da er unzufrieden mit der Führung des Vereins durch den Saudi-Arabischen Public Investment Fund (PIF) ist.

"BBC Sport" zufolge soll der Wechsel von Ronaldos früherem Real-Madrid-Teamkollegen Karim Benzema Anfang dieser Woche von Al-Ittihad zum Spitzenreiter Al-Hilal der Hauptauslöser für Ronaldos Frustration bei Al-Nassr gewesen sein.

Der 38-jährige Franzose feierte ein beeindruckendes Debüt für Al-Hilal und steuerte beim 6:0-Erfolg gegen Al-Okhdood am Donnerstag einen Hattrick bei. Sowohl Al-Nassr wie auch Al-Hilal – der erfolgreichste Verein des Landes mit 19 Meistertiteln – werden vom PIF kontrolliert.

Ronaldo postete am Mittwoch ein Bild von sich im Training. Dennoch ist es schwer vorauszusehen, ob er am Freitag gegen Al-Ittihad spielen wird.