Marc-Andre ter Stegen muss sich erneut einer OP unterziehen und so schwinden seine WM-Chancen. Konkurrent Oliver Baumann leidet mit. Die Pechsträhne für Torhüter Marc-Andre ter Stegen reißt einfach nicht ab. Nach nur einem Spiel für seinen Leih-Verein FC Girona hat sich ter Stegen eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die nun eine monatelange Pause zur Folge hat. Durch diesen erneuten Ausfall sinken auch die Chancen des Routiniers auf eine WM-Teilnahme mit dem DFB-Team im Sommer 2026. WM 2026: Nach langer Leidenszeit - dieser DFB-Star gehört in die Startelf - ein Kommentar Nun reagierte mit Oliver Baumann ein Konkurrent ter Stegens und das DFB-Tor und fühlte mit dem erneut verletzten Torhüter.

- Anzeige -

- Anzeige -

Baumann über ter Stegen: "Ich fühle extrem mit" "Ich fühle extrem mit. Ich habe ihm geschrieben. Das gehört sich einfach. Das wünscht man keinem. Ich drücke ihm die Daumen, dass er schnell wieder fit wird", sagte Baumann zu "RTL/ntv". Von einer Diskussion um einen möglichen Nummer-1-Status bei der WM will Baumann nichts wissen.

- Anzeige -

- Anzeige -

BVB - Niko Kovac packt Schiri-Story aus: "Hat angerufen und sich entschuldigt"