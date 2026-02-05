Nach der Pleite im englischen League Cup kritisierte ein englischer TV-Experte Newcastle-Star Nick Woltemade scharf.

Im englischen League Cup musste Newcastle United zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen Manchester City hinnehmen und schied damit im Halbfinale mit einem Gesamtscore von 1:5 deutlich aus.

Nach der Partie bekam vor allem der deutsche Newcastle-Star Nick Woltemade harte Kritik, nachdem der Stürmer schon zur Halbzeit nach schwacher Vorstellung ausgewechselt wurde.

"Woltemade ist offensichtlich ein sehr guter Spieler, aber er passt nicht zum System von Newcastle und zu der Art und Weise, wie sie spielen wollen", erklärte Ex-City-Star Micah Richards bei "Sky".

In der ersten Halbzeit gegen die Citizens sei Woltemade laut dem TV-Experten zum Teil "nirgends zu sehen" gewesen.