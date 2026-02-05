- Anzeige -
- Anzeige -
fußball

Newcastle United: Nick Woltemade von TV-Experte scharf kritisiert

  • Veröffentlicht: 05.02.2026
  • 18:26 Uhr
  • ran.de

Nach der Pleite im englischen League Cup kritisierte ein englischer TV-Experte Newcastle-Star Nick Woltemade scharf.

Im englischen League Cup musste Newcastle United zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen Manchester City hinnehmen und schied damit im Halbfinale mit einem Gesamtscore von 1:5 deutlich aus.

Nach der Partie bekam vor allem der deutsche Newcastle-Star Nick Woltemade harte Kritik, nachdem der Stürmer schon zur Halbzeit nach schwacher Vorstellung ausgewechselt wurde.

"Woltemade ist offensichtlich ein sehr guter Spieler, aber er passt nicht zum System von Newcastle und zu der Art und Weise, wie sie spielen wollen", erklärte Ex-City-Star Micah Richards bei "Sky".

In der ersten Halbzeit gegen die Citizens sei Woltemade laut dem TV-Experten zum Teil "nirgends zu sehen" gewesen.

- Anzeige -
- Anzeige -

VIDEO: DFB-Team: ter Stegen erneut verletzt! Seine verrückte Pechsträhne

- Anzeige -

Richards meint zudem, dass Newcastle bei der Personalie Woltemade vor einer Schlüsselentscheidung steht. "Sie müssen herausfinden, wie sie spielen wollen. Und wenn sie an Woltemade im Sturm festhalten wollen, müssen sie ihn besser ins Spiel einbinden, damit er sein Können zeigen kann", erklärte der 37-Jährige.

- Anzeige -

TV-Experte Micah Richards zu Beginn noch begeistert von Nick Woltemade

Dabei war Richards vor einigen Monaten durchaus noch angetan von der Verpflichtung Woltemades, der vor allem zu Beginn seiner England-Ära mit vier Premier-League-Toren in den ersten fünf Einsätzen überzeugen konnte.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt

1 / 21
<strong>Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball<br></strong>Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. <em><strong>ran</strong></em> zeigt die Top 20.
© NurPhoto

Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.

<strong>20. Platz: West Ham United<br></strong>Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© News Images

20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>19. Platz: Benfica Lissabon<br></strong>Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro<br>Liga: Liga Portugal
© Ball Raw Images

19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal

<strong>18. Platz: VfB Stuttgart<br></strong>Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Pressefoto Baumann

18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>17. Platz: Newcastle United<br></strong>Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>16. Platz: Juventus Turin<br></strong>Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© LaPresse

16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>15. Platz: AC Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© Fotoagenzia

15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>14. Platz: Aston Villa<br></strong>Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Pro Sports Images

14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>13. Platz: Atletico Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© Laci Perenyi

13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>12. Platz: Borussia Dortmund<br></strong>Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Beautiful Sports

12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>11. Platz: Inter Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© SOPA Images

11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>10. Platz: FC Chelsea<br></strong>Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© AFP/SID/ANDY BUCHANAN

10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>9. Platz: Tottenham Hotspur<br></strong>Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong></strong><strong>8. Platz: Manchester United<br></strong>Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© 2025 Getty Images

8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>7. Platz: FC Arsenal<br></strong>Umsatz 24/25: 793,5&nbsp;Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Paul Marriott

7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>6. Platz: Manchester City<br></strong>Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Alberto Gardin

6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>5. Platz: FC Liverpool<br></strong>Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Propaganda Photo

5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>4. Platz: Paris St. Germain<br></strong>Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro<br>Liga: Ligue 1
© ABACAPRESS

4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1

<strong>3. Platz: FC Bayern München<br></strong>Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Eibner

3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>2. Platz: FC Barcelona<br></strong>Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© AFP/SID/MANAURE QUINTERO

2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>1. Platz: Real Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro<br>Liga: La Liga
© 2026 Getty Images

1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga

"Als ich ihn dann sah, dachte ich: Woltemade ist erstaunlich gut! Er ist groß, beweglich, kann den Ball festmachen und schießen. Er ist eine tolle Verpflichtung", sagte Richards damals über den deutschen Neuzugang der "Magpies".

Im Sommer 2026 holte Newcastle Woltemade für kolportierte 75 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart auf die Insel. Damit ist er nach Alexander Isak (77,5 Millionen Euro Ablöse) der zweitteuerste Neuzugang in der Geschichte des Klubs.

News und Videos zur Premier League
imago images 1072041630
News

City-Transferpolitik? Guardiola "traurig und verärgert"

  • 03.02.2026
  • 23:16 Uhr
Jérémy Jacquet (r.) im Duell mit Ousmane Dembélé
News

Liverpool: Abwehrtalent kommt für 69 Millionen Euro

  • 02.02.2026
  • 09:57 Uhr
Starke Leistung: Florian Wirtz
News

Wirtz mit Zauberassist und Treffer

  • 31.01.2026
  • 23:06 Uhr
Liverpool v Bayer Leverkusen, UEFA Champions League 05.11.2024 Liverpool v Bayer Leverkusen, UEFA Champions League. Bayer Leverkusen Head Coach Xabi Alonso and Liverpool Manager Arne Slot at end of...
News

Slot-Entlassung? FC Liverpool hat wohl Entscheidung getroffen

  • 30.01.2026
  • 22:01 Uhr
Wirtz und Liverpool wollen in die nächste Runde
News

Wirtz wie Kane: Fettes Lob von Reds-Legende

  • 30.01.2026
  • 15:05 Uhr
Arsenal
News

Vorsprung schrumpft: FC Arsenal verliert spektakulär gegen United

  • 25.01.2026
  • 19:28 Uhr
imago images 1071160299
News

Slot vor dem Aus? Liverpool wohl schon in Kontakt mit Alonso

  • 25.01.2026
  • 15:15 Uhr
Granit Xhaka of Sunderland gestures towards West Ham United fans West Ham United v Sunderland, Premier League, Football, London Stadium, London, UK - 24 Jan 2026London London Stadium United Kingdom...
News

Premier League: Ex-Bundesliga-Star legt sich mit Fan an

  • 24.01.2026
  • 18:38 Uhr
Kai Havertz, DFB 7 celebrates his 3-0 goal, happy, laugh, celebration, with Jamal MUSIALA, Florian Wirtz, Nr. 17 DFB Tim Kleindienst, DFB 9 in the UEFA Nations League 2024 match GERMANY - BOSNIA HE...
News

DFB-Star weiter im Pech: Muss er nun um die WM bangen?

  • 23.01.2026
  • 09:34 Uhr
Ahead of Marseille v Liverpool - UEFA Champions League MARSEILLE, FRANCE - JANUARY 20: Liverpool head coach Arne Slot speaks alongside Milos Kerkez during a press conference, PK, Pressekonferenz at...
News

"Hat angerufen": Slot reagiert auf Xabi-Gerüchte

  • 21.01.2026
  • 22:36 Uhr