Newcastle United: Nick Woltemade von TV-Experte scharf kritisiert
- Veröffentlicht: 05.02.2026
- 18:26 Uhr
Nach der Pleite im englischen League Cup kritisierte ein englischer TV-Experte Newcastle-Star Nick Woltemade scharf.
Im englischen League Cup musste Newcastle United zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen Manchester City hinnehmen und schied damit im Halbfinale mit einem Gesamtscore von 1:5 deutlich aus.
Nach der Partie bekam vor allem der deutsche Newcastle-Star Nick Woltemade harte Kritik, nachdem der Stürmer schon zur Halbzeit nach schwacher Vorstellung ausgewechselt wurde.
"Woltemade ist offensichtlich ein sehr guter Spieler, aber er passt nicht zum System von Newcastle und zu der Art und Weise, wie sie spielen wollen", erklärte Ex-City-Star Micah Richards bei "Sky".
In der ersten Halbzeit gegen die Citizens sei Woltemade laut dem TV-Experten zum Teil "nirgends zu sehen" gewesen.
Richards meint zudem, dass Newcastle bei der Personalie Woltemade vor einer Schlüsselentscheidung steht. "Sie müssen herausfinden, wie sie spielen wollen. Und wenn sie an Woltemade im Sturm festhalten wollen, müssen sie ihn besser ins Spiel einbinden, damit er sein Können zeigen kann", erklärte der 37-Jährige.
TV-Experte Micah Richards zu Beginn noch begeistert von Nick Woltemade
Dabei war Richards vor einigen Monaten durchaus noch angetan von der Verpflichtung Woltemades, der vor allem zu Beginn seiner England-Ära mit vier Premier-League-Toren in den ersten fünf Einsätzen überzeugen konnte.
"Als ich ihn dann sah, dachte ich: Woltemade ist erstaunlich gut! Er ist groß, beweglich, kann den Ball festmachen und schießen. Er ist eine tolle Verpflichtung", sagte Richards damals über den deutschen Neuzugang der "Magpies".
Im Sommer 2026 holte Newcastle Woltemade für kolportierte 75 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart auf die Insel. Damit ist er nach Alexander Isak (77,5 Millionen Euro Ablöse) der zweitteuerste Neuzugang in der Geschichte des Klubs.