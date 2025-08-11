Cristiano Ronaldo befindet sich derzeit auf der Sonnenseite des Lebens. Die portugiesische Fußball-Ikone ist neuerdings verlobt.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez haben sich verlobt.

"Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben", schrieb Rodríguez auf Instagram unter ein Foto, auf dem ein silberner Ring an ihrem linken Ringfinger zu sehen ist.

Der 40 Jahre alte Ronaldo, der seit 2023 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, ist seit 2016 mit dem argentinisch-spanischen Model (31) liiert. Zusammen hat das Paar drei Kinder bekommen, ein Sohn starb 2022 kurz nach der Geburt. Ronaldo hat noch drei weitere Kinder.