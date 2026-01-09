- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Cristiano Ronaldo: Stress um seine neue Luxusvilla in Portugal

  • Veröffentlicht: 09.01.2026
  • 12:08 Uhr
  • Maximilian Kayser

Mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez wollte Cristiano Ronaldo nach seiner Karriere in eine Luxus-Villa bei Lissabon einziehen. Jetzt kommt für das Paar aber alles anders.

2026 könnte das wohl letzte große Jahr in der Karriere von Cristiano Ronaldo werden: Bei der Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA möchte er Portugal zum ersten WM-Titel verhelfen. Auch privat steht einiges an: CR7 will nach dem Turnier seine Partnerin Georgina Rodriguez heiraten.

Nach dem Ausklingen seiner Karriere in Saudi-Arabien sollte es dann laut mehreren portugiesischen Medien zurück nach Portugal gehen: Rund 30 Kilometer von Lissabon entfernt bauten Ronaldo und Rodriguez an einer Luxus-Villa mit riesiger Wohnfläche.

Jetzt wurde das Bauprojekt fertiggestellt - doch die beiden wollen laut der portugiesischen TV-Sendung "V+ Fama" nun doch nicht einziehen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Cristiano Ronaldo: Ärger mit den Nachbarn und zu wenig Privatsphäre

Stattdessen möchte das Paar die Villa direkt wieder verkaufen. Rund 25 Millionen Euro soll die Wohnanlage wert sein. Der Grund für den Sinneswandel: Direkt an das luxuriöse Domizil grenzt ein Grundstück des renommierten Hotels "The Oitavos". Für mehr Privatsphäre und Sicherheit wollte Ronaldo dieses Grundstück kaufen. Das Hotel lehnte aber ab.

Überhaupt stand das Bauprojekt von Anfang an unter keinem guten Stern. Laut dem Magazin "Look" beschwerten sich Anwohner über die Bauarbeiten. Ein Nachbar sagte: "Das Haus ist so groß, dass es wie ein Krankenhaus aussieht. Meine Straße ist seit Monaten gesperrt, mein Garten voller Staub. Und all das nur, damit Pharao Ronaldo sich seine Pyramide bauen kann..."

Nun geht es für den 40-jährigen Superstar und seine Verlobte wohl doch nicht nach Lissabon. Immerhin berichten portugiesische Medien, dass die Villa noch als Kulisse für die Hochzeit des Paares dienen könnte. Laut der Tageszeitung "Jornal da Madeira" könnte diese aber auch in Ronaldos Heimat Madeira stattfinden.

Mehr News und Videos
Fans Zuschauer auf dem Weg zum Stadion Heiligengeistfeld Schnee Winter Sonne Totale eine Frau zieht ihr Kind auf dem Schlitten Deutschland , Hamburg , Millerntorstadion , Fussball , 1. Bundesliga ,...
News

Offiziell: Erstes BL-Spiel wegen Schnee-Chaos abgesagt

  • 09.01.2026
  • 14:08 Uhr
Kane und Owen
News

Legende rät PL-Klubs von Kane-Kauf ab: "Verschwendetes Geld"

  • 09.01.2026
  • 13:49 Uhr

Bundesliga-Stars mit Darts-Spitznamen! So hießen sie im Ally Pally

  • Video
  • 01:39 Min
  • Ab 0
Donald Trump bei der Auslosung
News

Bundesliga-Trainer kritisiert Donald Trump mit Botschaft

  • 09.01.2026
  • 12:31 Uhr
imago images 1039142080
News

Bei spanischer Supercopa: Schon wieder Streit um Vinicius Junior

  • 09.01.2026
  • 11:11 Uhr
Fussball International 2025 2026 Testspiel 06.01.2026 FC Red Bull Salzburg - FC Bayern Muenchen Dayot Upamecano (FC Bayern Muenchen) *** Football International 2025 2026 Test match 06 01 2026 FC Re...
News

Darum bleibt Upamecano - Babbel: "Wahnsinnssummen"

  • 09.01.2026
  • 11:02 Uhr

Union Berlin: Steffen Baumgart raunzt Journalist an

  • Video
  • 01:22 Min
  • Ab 0
Für die Nagelsmann-Elf gibt es günstigere Tickets
News

WM 2026: Ticket-Verteilung für 60-Dollar-Tickets steht fest

  • 09.01.2026
  • 09:38 Uhr
19.12.2025, Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach, 1. Bundesliga, 15. Spieltag Tor zum 1:0 durch Julian Brandt (Borussia Dortmund, 10) hier Pascal Gross (Borussia Dortmund, 13) Niklas Süle...
News

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live: Bundesliga im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 09.01.2026
  • 09:06 Uhr
imago images 1070617000
News

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga live im TV, Stream und Ticker

  • 09.01.2026
  • 08:49 Uhr