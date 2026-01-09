Fußball
Cristiano Ronaldo: Stress um seine neue Luxusvilla in Portugal
- Veröffentlicht: 09.01.2026
- 12:08 Uhr
- Maximilian Kayser
Mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez wollte Cristiano Ronaldo nach seiner Karriere in eine Luxus-Villa bei Lissabon einziehen. Jetzt kommt für das Paar aber alles anders.
2026 könnte das wohl letzte große Jahr in der Karriere von Cristiano Ronaldo werden: Bei der Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA möchte er Portugal zum ersten WM-Titel verhelfen. Auch privat steht einiges an: CR7 will nach dem Turnier seine Partnerin Georgina Rodriguez heiraten.
Nach dem Ausklingen seiner Karriere in Saudi-Arabien sollte es dann laut mehreren portugiesischen Medien zurück nach Portugal gehen: Rund 30 Kilometer von Lissabon entfernt bauten Ronaldo und Rodriguez an einer Luxus-Villa mit riesiger Wohnfläche.
Jetzt wurde das Bauprojekt fertiggestellt - doch die beiden wollen laut der portugiesischen TV-Sendung "V+ Fama" nun doch nicht einziehen.
Cristiano Ronaldo: Ärger mit den Nachbarn und zu wenig Privatsphäre
Stattdessen möchte das Paar die Villa direkt wieder verkaufen. Rund 25 Millionen Euro soll die Wohnanlage wert sein. Der Grund für den Sinneswandel: Direkt an das luxuriöse Domizil grenzt ein Grundstück des renommierten Hotels "The Oitavos". Für mehr Privatsphäre und Sicherheit wollte Ronaldo dieses Grundstück kaufen. Das Hotel lehnte aber ab.
Überhaupt stand das Bauprojekt von Anfang an unter keinem guten Stern. Laut dem Magazin "Look" beschwerten sich Anwohner über die Bauarbeiten. Ein Nachbar sagte: "Das Haus ist so groß, dass es wie ein Krankenhaus aussieht. Meine Straße ist seit Monaten gesperrt, mein Garten voller Staub. Und all das nur, damit Pharao Ronaldo sich seine Pyramide bauen kann..."
Nun geht es für den 40-jährigen Superstar und seine Verlobte wohl doch nicht nach Lissabon. Immerhin berichten portugiesische Medien, dass die Villa noch als Kulisse für die Hochzeit des Paares dienen könnte. Laut der Tageszeitung "Jornal da Madeira" könnte diese aber auch in Ronaldos Heimat Madeira stattfinden.