Mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez wollte Cristiano Ronaldo nach seiner Karriere in eine Luxus-Villa bei Lissabon einziehen. Jetzt kommt für das Paar aber alles anders.

2026 könnte das wohl letzte große Jahr in der Karriere von Cristiano Ronaldo werden: Bei der Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA möchte er Portugal zum ersten WM-Titel verhelfen. Auch privat steht einiges an: CR7 will nach dem Turnier seine Partnerin Georgina Rodriguez heiraten.

Nach dem Ausklingen seiner Karriere in Saudi-Arabien sollte es dann laut mehreren portugiesischen Medien zurück nach Portugal gehen: Rund 30 Kilometer von Lissabon entfernt bauten Ronaldo und Rodriguez an einer Luxus-Villa mit riesiger Wohnfläche.

Jetzt wurde das Bauprojekt fertiggestellt - doch die beiden wollen laut der portugiesischen TV-Sendung "V+ Fama" nun doch nicht einziehen.