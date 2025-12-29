- Anzeige -
- Anzeige -
Saudi-Arabien oder Europa egal

Cristiano Ronaldo setzt sich Meilenstein: Dann will CR7 seine Karriere beenden

  • Aktualisiert: 29.12.2025
  • 22:24 Uhr
  • SID

Cristiano Ronaldo jagt die 1000-Tore-Marke – und will erst aufhören, wenn er sie knackt. Der Al-Nassr-Star steht bei 956 Treffern und kündigt an, verletzungsfrei weiterzumachen, egal wo er spielt.

Cristiano Ronaldo hält an seinem Plan fest: Der portugiesische Fußball-Superstar will erst aufhören, wenn er die magische Marke von 1000 Toren geknackt hat.

"Ich möchte diesen Wert erreichen, den ihr alle kennt", sagte der 40-Jährige bei den Globe Soccer Awards in Dubai. "Ich will Titel gewinnen und ich will diese Zahl erreichen. Ich werde sie sicher erreichen, wenn ich verletzungsfrei bleibe."

Ronaldo steht bei insgesamt 956 Toren und wurde bei der Veranstaltung am Sonntag als "Bester Spieler des Nahen Ostens" ausgezeichnet.

"Meine Leidenschaft ist groß und ich möchte weitermachen. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa", betonte "CR7", der für seinen aktuellen Klub Al-Nassr seit 2022 112 Treffer in 125 Spielen erzielt hat.

- Anzeige -
- Anzeige -

Cristiano Ronaldo verlängerte mit Al-Nassr im Sommer

Seinen Vertrag in Saudi-Arabien hatte er im vergangenen Sommer bis über seinen 42. Geburtstag hinaus verlängert.

Im vergangenen Monat hatte der Europameister von 2016 angekündigt, dass die anstehende Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko seine letzte WM als Profi sein wird.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
2250168006
News

WM 2026: Infantino verteidigt "skandalöse" Ticketpreise

  • 29.12.2025
  • 19:04 Uhr
2247032568
News

WM-2026-Quali: Wann finden die Playoffs statt?

  • 29.12.2025
  • 13:57 Uhr
Thomas Müller spielt mittlerweile für Vancouver
News

"Pflicht": Müller fordert WM-Weiterkommen vom DFB-Team

  • 24.12.2025
  • 07:28 Uhr
imago images 1069748698
News

Verletzungs-Schock für Barca und Dänemark

  • 21.12.2025
  • 16:09 Uhr
Pure Erleichterung nach Abpfiff: Neymar
News

"Ancelotti, hilf uns": Neymar glaubt an WM-Teilnahme und Titel

  • 21.12.2025
  • 08:56 Uhr
imago images 1069184184
News

Kane über WM: "Die Fans sehen uns als Titelanwärter!"

  • 19.12.2025
  • 13:35 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 19.12.2025
  • 08:36 Uhr
Fans Elfenbeinküste
News

WM 2026: Einreiseverbot für Fans von Deutschland-Gegner

  • 18.12.2025
  • 16:33 Uhr
imago images 0711085781
News

Müssen Fans auch für das Public Viewing zahlen?

  • 18.12.2025
  • 15:58 Uhr
Nigeria hofft doch noch auf eine WM-Chance
News

WM 2026 - Beschwerde von Nigeria: Muss DR Kongo um seine mögliche Teilnahme fürchten?

  • 18.12.2025
  • 10:49 Uhr