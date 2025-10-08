Cristiano Ronaldo stellt weiter Rekorde auf. Nun hat der Portugiese eine weitere Schallmauer durchbrochen - als erster Fußballspieler überhaupt.

Superstar Cristiano Ronaldo hat wieder einmal eine Schallmauer durchbrochen. Laut dem Medien- und Finanzunternehmen Bloomberg ist der Portugiese der erste Fußballspieler, der den Milliardärsstatus erreicht hat.

Der 40-Jährige wird erstmals im Bloomberg Billionaires Index geführt, der das Vermögen der reichsten Menschen der Welt erfasst. Demnach soll Ronaldo, derzeit für Al-Nassr in der saudi-arabischen Pro League aktiv, ein Reinvermögen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar (etwa 1,2 Milliarden Euro) besitzen.

Damit begibt er sich in den elitären Kreis von Sportlern wie Michael Jordan, Tiger Woods, LeBron James und Roger Federer, die laut Forbes und Bloomberg diesen Status erreicht haben. Bloombergs Schätzungen berücksichtigen Karriereeinnahmen, Investitionen und Werbeverträge.