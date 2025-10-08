Anzeige
leute Fußball

Cristiano Ronaldo erster Fußball-Milliardär

  • Aktualisiert: 08.10.2025
  • 18:43 Uhr
  • SID

Cristiano Ronaldo stellt weiter Rekorde auf. Nun hat der Portugiese eine weitere Schallmauer durchbrochen - als erster Fußballspieler überhaupt.

Superstar Cristiano Ronaldo hat wieder einmal eine Schallmauer durchbrochen. Laut dem Medien- und Finanzunternehmen Bloomberg ist der Portugiese der erste Fußballspieler, der den Milliardärsstatus erreicht hat.

Der 40-Jährige wird erstmals im Bloomberg Billionaires Index geführt, der das Vermögen der reichsten Menschen der Welt erfasst. Demnach soll Ronaldo, derzeit für Al-Nassr in der saudi-arabischen Pro League aktiv, ein Reinvermögen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar (etwa 1,2 Milliarden Euro) besitzen.

Damit begibt er sich in den elitären Kreis von Sportlern wie Michael Jordan, Tiger Woods, LeBron James und Roger Federer, die laut Forbes und Bloomberg diesen Status erreicht haben. Bloombergs Schätzungen berücksichtigen Karriereeinnahmen, Investitionen und Werbeverträge.

Anzeige
Anzeige

CR7: Saudi-Arabien-Deal bringt besonderen Boost

Zwischen 2002 und 2023 habe demnach Ronaldo über 550 Millionen Dollar (473 Millionen Euro) an Gehalt verdient. Hinzu kommen hochdotierte Sponsorendeals mit Nike und Armani.

Einen besonderen Schub hatte Ronaldos Wechsel nach Saudi Arabien gebracht, wo er erst Ende Juni einen neuen lukrativen Zweijahresvertrag (laut BBC etwa 344 Millionen Euro wert) bei Al-Nassr unterschrieb.

Als Ronaldo 2022 in die saudische Pro League wechselte, wurde er Berichten zufolge mit einem Jahresgehalt von 200 Millionen Euro zum bestbezahlten Spieler der Fußballgeschichte.

Ronaldo ist auf und neben Platz ein Mann der Superlative. 2009 war der damals 24-Jährige für eine Rekordablöse von 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid gewechselt. Er ist zudem auf dem Weg die unglaubliche Marke von 1000 Pflichtspieltoren in Klub und Nationalmannschaft zu erreichen und hat die meisten Länderspiele (223) im Fußball absolviert.

Anzeige
Urs Meier
News

Handspiel bei SGE vs. FCB: "Das musst du im Blick haben"

  • 08.10.2025
  • 19:00 Uhr
Müssen gehen: Thomas Gerstner (l.) und Robert Augustin
News

SGS Essen trennt sich von Trainer und Sportdirektor

  • 08.10.2025
  • 18:35 Uhr
Maximilian Arnold könnte erstmal fehlen
News

"Konnte nicht mehr spielen": Wolfsburg bangt um Arnold

  • 08.10.2025
  • 18:34 Uhr
ZirkzeeUpdate

Ex-Bayern-Profi plant wohl United-Flucht

  • Galerie
  • 08.10.2025
  • 18:25 Uhr
Kingsley Coman
News

Pikant: Coman verrät Details zum Bayern-Aus

  • 08.10.2025
  • 18:24 Uhr
Trainierte nur im Indoor-Bereich: Harry Kane
News

Sorgen um Kane: Bayern-Star fehlt im England-Training

  • 08.10.2025
  • 18:24 Uhr
Schlotterbeck KovacUpdate
News

Das liebe Geld: Darum stockt wohl der Schlotterbeck-Deal

  • 08.10.2025
  • 18:23 Uhr
Fabian Klos hat seine Karriere 2024 beendet
News

Klos: Psychologische Hilfe im Fußball "in den Kinderschuhen"

  • 08.10.2025
  • 17:55 Uhr
1. FSV Mainz 05 v Borussia Dortmund - Bundesliga
News

Als Upamecano-Ersatz: Bayern sollten Schlotterbeck holen

  • 08.10.2025
  • 17:38 Uhr
Arsenal v West Ham United - Premier League
News

Legendäre Alternative: Muss Arsenal umziehen?

  • 08.10.2025
  • 17:34 Uhr