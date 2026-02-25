- Anzeige -
Serie A: Aufgrund von Negativserie - Turin-Fans schaufeln Kot vor Trainingsgelände

Bereits vor einem Jahr hatten die Anhänger des FC Turins gegen den Vereinspräsidenten protestiert
Bereits vor einem Jahr hatten die Anhänger des FC Turins gegen den Vereinspräsidenten protestiert© LaPresse

Seit langem protestieren die Fans des FC Turin gegen ihren Präsidenten - jetzt sind sie einen Schritt weiter gegangen.

Die Fans des italienischen Fußball-Erstligisten FC Turin haben aufgrund der Negativserie ihrer Mannschaft die Nase gestrichen voll - und deswegen zu ungewöhnlichen Protestmaßnahmen gegriffen: Einige Anhänger hinterließen mehrere Haufen Kot sowie ein Banner mit der Aufschrift "Merde come Cairo", zu deutsch "Scheiße wie Cairo" - einem verbalen Angriff gegen den Vereinspräsident Urbano Cairo - vor dem Trainingsgelände.

Videos in den sozialen Medien zeigten eine Gruppe von Personen, die aus der Ladefläche eines Pickups Mist vor ein Zugangstor schaufelten. Der Verein hatte am vergangenen Sonntag beim 0:3 beim CFC Genua seine sechste Liga-Niederlage seit dem Jahreswechsel kassiert und danach Cheftrainer Marco Baroni entlassen. In der Tabelle der Serie A liegt Turin mit nur drei Punkten Vorsprung vor den direkten Abstiegsplätzen auf dem 15. Rang.

Bereits im Dezember war es in der Führungsebene des Vereins zu einem Umbruch gekommen, Sportdirektor Davide Vagnati wurde nach mehr als fünf Jahren entlassen. Präsident Cairo, ein 68-jähriger Unternehmer, führt den Traditionsverein seit 2005 – und steht jetzt mehr denn je im Fokus der Kritik.

