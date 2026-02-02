Deadline Day 2026 - Transfer-Ticker: Internationaler Topklub hat wohl wegen Leon Goretzka angefragt

Am 2. Februar 2026 endet die Winter-Transferperiode in den wichtigsten Ligen Europas. ran zeigt die wichtigsten Wechsel und Gerüchte rund um den Deadline Day auf dem Transfermarkt. Die Uhr für Europas Topteams läuft ab! Denn die Tore am Transfermarkt schließen in den meisten großen Ligen am 2. Februar 2026 um 20 Uhr. Warum am 2. Februar? Weil der 31. Januar ein Samstag war und damit auf ein Wochenende fiel. Der Countdown läuft also. Wann schließen die Transferfenster in den wichtigsten Ligen? Seit dem 1. Januar können die Klubs Spieler von anderen Vereinen verpflichten, nach dem 2. Februar sind nur noch Verpflichtungen von vereinslosen Spielern möglich. Allerdings gibt es auch Ligen wie Österreich, die Türkei oder die Schweiz, wo das Transferfenster später schließt. ran zeigt die wichtigsten Wechsel und Gerüchte rund um den Deadline Day auf dem Transfermarkt.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 2. Februar, 19:20 Uhr - Internationaler Topklub hat wohl wegen Leon Goretzka angefragt +++ Gerade erst hat der FC Bayern bekanntgegeben, dass Leon Goretzka bis Saisonende noch in München bleibt, da gibt es um den Nationalspieler auch schon Wechselgerüchte. Brisant in diesem Fall: Goretzka hätte noch in diesem Winter-Transferfenster womöglich die Bayern verlassen können. Wie der britische Radiosender "Talksport" berichtet, zeigte zuletzt Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal Interesse am Mittelfeldspieler. Demnach sind die Gunners kurzfristig auf der Suche nach einem Ersatz für Mikel Merino. Der Spanier hatte sich eine schwere Fußverletzung zugezogen und stand deswegen auch nicht für das Spiel am Samstag gegen Leeds United zur Verfügung, das Arsenal mit 4:0 gewann. Dass Goretzka aber noch am letzten Tag der Transferperiode auf die Insel wechselt, bezeichnete auch "Talksport" als unwahrscheinlich.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 2. Februar, 17:45 Uhr - Köln macht Deal mit Bayern-Talent perfekt +++ Wenige Stunden vor Ablauf der Winter-Transferfrist hat der 1. FC Köln noch einmal zugeschlagen und Felipe Chavez vom FC Bayern München bis zum Saisonende ausgeliehen. Wie die Kölner am Abend mitteilten, sicherten sie sich darüber hinaus eine Kaufoption für den 18 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler. Berichten zufolge soll der Deal jedoch auch eine Rückkaufklausel für den Rekordmeister enthalten. Der in Aichach geborene Deutsch-Peruaner kam in diesem Jahr zu seinen ersten beiden Bundesliga-Einsätzen, als er jeweils in der Schlussphase beim 8:1 über den VfL Wolfsburg und beim 1:2 gegen den FC Augsburg eingewechselt wurde. Hinzu kommen in dieser Saison drei Partien in der Youth League und acht in der Regionalliga Bayern. Sein Vertrag an der Säbener Straße endet 2027. Chavez gehört dem Rekordmeister seit 2019 an, als er vom FCA zum FCB wechselte. In der Wintervorbereitung überzeugte Chavez unter anderem mit einem Tor im Testspiel gegen RB Salzburg.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 2. Februar, 15:05 Uhr - Schalke vor Deal mit Ex-Barca-Talent? +++ Schalke 04 wird am Deadline Day womöglich noch mindestens einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Wie "Sky" berichtet, soll nicht nur für die Offensive mit Adil Aouchiche nachgelegt werden, falls der angepeilte Verkauf von Moussa Sylla über die Bühne geht. Zudem suchen die "Knappen" demnach auch nach einem Zugang für die linke Abwehrseite. Favorit ist offenbar der Senegalese Moussa N'Diaye vom RSC Anderlecht. Seit Sonntag werde zwischen den beiden Vereinen konkret verhandelt. Es gebe aber auch "noch ein, zwei andere" als Alternativen auf der Einkaufsliste der im Wintertransferfenster sehr umtriebigen "Königsblauen". N'Diaye, der von 2020 bis 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag stand und für die zweite Mannschaft der Katalanen spielte, kommt für Anderlecht in dieser Saison bislang auf 20 Pflichtspieleinsätze, dabei stand er elfmal in der Startelf.

+++ 2. Februar, 12:32 Uhr - Neues Team für Ex-Bayern-Flop +++ Von 2020 bis 2024 stand Bouna Sarr beim FC Bayern unter Vertrag, zum Einsatz kam der Außenverteidiger in München aber nur selten. Auch aufgrund von Verletzungen bestritt Sarr in dieser Zeit nur 16 Spiele in der Bundesliga und brachte es auf einen einzigen Scorerpunkt. Nach Ablauf seines Vertrages beim FC Bayern im Sommer 2024 fand der 34-Jährige keinen neuen Verein - bis heute. Am Montag hat der französische Erstligist FC Metz Sarr unter Vertrag genommen. Das berichtet die Tageszeitung "L’Equipe". Eineinhalb Jahre war Sarr ohne Verein, in den vergangenen Monaten hatte er bereits in Metz am Training teilgenommen. Der FC Bayern zahlte 2020 noch eine Ablöse von acht Millionen Euro für den Senegalesen - ob er nun seine Karriere wieder in Schwung bringen kann, wird spannend zu beobachten sein.

- Anzeige -

+++ 2. Februar, 10:10 Uhr - Brajan Gruda kehrt in die Bundesliga zurück +++ Ex-Mainzer Brajan Gruda kehrt nach Deutschland zurück. RB Leipzig leiht den U21-Shottingstar für die Rückrunde von Brighton & Hove Albion aus. Der Premier-League-Klub hatte im Sommer rund 31 Millionen Euro Ablöse überwiesen, um den Mittelfeldspieler zu verpflichten. Gruda kam in der laufenden Saison zwar auf 20 Pflichtspieleinsätze, spielte aber nur knapp 900 Minuten. In Leipzig hofft er auf mehr Möglichkeiten. „Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig wechseln, als klar war, dass für mich ein Winterwechsel möglich ist. RBL ist zum einen ein absoluter Topclub in Deutschland, zum anderen passt der Spielstil perfekt zu mir", wird Gruda in der Vereinsmitteilung zitiert.

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

+++ 2. Februar, 07:30 Uhr - Wechselt Gosens? +++ Verlässt Robin Gosens die Serie A? So soll Nottingham Forest Interesse an dem Linksverteidiger haben, der aktuell bei der AC Florenz unter Vertrag steht. Das berichtet Transfer-Experte Gianluca Di Marzio. Demnach könnte der Premier-League-Klub einen Last-Minute-Vorstoß wagen. Gosens blickt in Florenz auf 20 Pflichtspiele, war zwischendurch aber auch verletzt. Mit nur 17 Punkten belegt die Fiorentina nach 23 Spieltagen einen Abstiegsplatz.

- Anzeige -

+++ 2. Februar, 07:12 Uhr - Rückschlag für den FC Liverpool +++ Bitterer Rückschlag für den FC Liverpool. Lutsharel Geertruida wird wohl nicht an die Anfield Road wechseln. Das berichtet Sky Sports UK. Der 25-Jährige bleibt demnach aufgrund der Komplexität des Deals und der Kürze der Zeit beim FC Sunderland.

- Anzeige -