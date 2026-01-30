- Anzeige -
Fußball

Deadline Day im Winter 2026: Wann schließt das Transferfenster?

  • Aktualisiert: 02.02.2026
  • 16:01 Uhr
  • ran.de

Das Ende der Winter-Transferperiode rückt näher. Bis wann können Spieler noch in andere Ligen wechseln? ran hat alle Informationen.

Der Deadline-Day gehört zu den ereignisreichsten Tagen einer jeden Fußball-Saison.

Zwar ist der Tag vor allem während der Sommer-Transferperiode wild, doch auch im Winter gibt es immer wieder wichtige Deals.

Doch bis wann können Spieler in die verschiedenen Ligen wechseln?

ran hat alle Infos zu den wichtigsten Ligen zusammengefasst.

Deadline-Day im Winter 2026: Wann schließt das Transferfenster in Deutschland?

Deutsche Vereine können bis zum 2. Februar neue Spieler unter Vertrag nehmen. Das Transferfenster endet an einem Montag, da der 31. Januar und der 1. Februar auf ein Wochenende fallen. An diesen Tagen darf das Transferfenster nicht schließen.

Was bedeutet der Deadline-Day für die Klubs?

Nach Ablauf der Deadline ist es den Klubs nicht mehr möglich, bei einem anderen Team unter Vertrag stehende Spieler zu verpflichten. Vereinslose Spieler dürfen dagegen weiterhin mit einem Kontrakt ausgestattet werden.

Wichtig: Verkäufe sind immer noch möglich. Und zwar an Klubs aus Ligen, deren Transferfenster noch geöffnet sind.

Wann schließt das Transferfenster in anderen Ligen und Ländern?

  • 31. Januar: Katar
  • 2. Februar: Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Dänemark, Schottland, Albanien, Saudi-Arabien
  • 3. Februar: Portugal
  • 6. Februar: Österreich, Griechenland, Türkei
  • 9. Februar: Mexiko
  • 10. Februar: Australien
  • 12. Februar: Tschechien
  • 14. Februar: Ungarn
  • 16. Februar: Schweiz
  • 17. Februar: Kroatien
  • 24. Februar: Bulgarien
  • 25. Februar: Polen
  • 3. März: Brasilien
  • 10. März: Argentinien
  • 27. März: Norwegen
  • 4. April: Finnland
