Anzeige Bei der U21-Europameisterschaft (live in SAT.1, auf ProSieben MAXX, in der ran-App und im Livestream auf ran.de) steht Deutschland nach nur einem Punkt aus den Spielen gegen Israel und Tschechien vor dem Aus. Im Spiel gegen England (Mittwoch, 28. Juni, 18 Uhr) ist die DFB-Auswahl zum Siegen verdammt.Wer führt die Torschützenliste an und wer die einzelnen Gruppen? Statistiken rund ums Turnier gibt's im Datencenter. Update vom 3. August 2023: So seht Ihr Deutschland gegen Südkorea bei der Frauen-WM 2023 heute live im TV und Stream. Und: So kommt Deutschland heute ins Achtelfinale.

Anzeige

Pleite gegen England: U21 verpasst EM-Viertelfinale und Olympia 2024 Die deutsche U21 hat bei der EM in Georgien und Rumänien das Viertelfinale klar verpasst. Das Team von DFB-Trainer Antoni Di Salvo verlor das letzte Gruppenspiel gegen England 0:2 (0:2) und tritt ohne einen Sieg die Heimreise an. Damit sind Deutschlands Fußballer im kommenden Jahr in Paris erstmals seit 2012 auch nicht bei Olympia vertreten. Cameron Archer (4.) und Harvey Elliott (21.) trafen im georgischen Batumi vor 9487 Zuschauern für die Young Lions. Zuvor hatte Titelverteidiger Deutschland schon gegen Israel (1:1) und Tschechien (1:2) enttäuscht. HIER GEHT ES ZUM SPIELBERICHT. HIER GEHT ES ZUR EINZELKRITIK.

Deutschland - England heute live: Das Aus rückt näher Deutschland liegt im letzten Gruppenspiel gegen England zur Halbzeit mit 0:2 zurück und ist meilenweit davon entfernt, den letzten Strohhalm in Richtung Viertelfinale noch zu ergreifen. Die DFB-Elf ist den Young Lions in jeder Hinsicht unterlegen und wird defensiv teilweise vorgeführt. Die Engländer sind schneller, spielfreudiger und zielstrebiger als fast alle DFB-Akteure und führen durch die Treffer von Archer und Elliott hochverdient. Deutschland kam offensiv irgendwann besser in die Partie und kam zu einigen guten Möglichkeiten, doch die Chancenverwertung von Schade und Co. war wie schon in den Spielen zuvor schwach. Nach dem Wechsel braucht Antonio Di Salvos Team mindestens drei Treffer, um noch eine theoretische Chance aufs Weiterkommen zu haben. Daran zu glauben, fällt nach dieser ersten Hälfte allerdings schwer. HIER GEHT ES ZUM LIVETICKER.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Deutschland - England heute live: Die Aufstellungen So geht das deutsche Team in das letzte Gruppenspiel gegen England: Atubolu – Vagnoman, Bisseck, Dardai, Matriciani – Keitel, Krauß, Stiller – Schade, Weißhaupt - Weiper England setzt auf diese Startelf:

Anzeige

Anzeige Deutschland - England live: Wann und wo findet das dritte Gruppenspiel der DFB-Elf bei der U21-EM statt? Ausgetragen wird die Partie von Deutschland gegen England heute, am 28. Juni 2023, im georgischen Batumi. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Deutschland vs. England live: Wo wird die U21-EM im Free-TV übertragen? Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind im frei empfangbaren Fernsehen live in SAT.1 zu sehen. Die Vorberichterstattung zur zweiten Partie der DFB-Elf beginnt um 17:30 Uhr. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele des Turniers auch auf ProSieben MAXX gezeigt. Um 20:45 Uhr ist dort die Partie zwischen Italien und Norwegen zu sehen.

Deutschland - England live: Wo kann ich das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft im Livestream sehen? Einen kostenlosen Livestream zum Spiel der DFB-Elf sowie allen weiteren Begegnungen des Turniers findet ihr auf ran.de, dieser ist auch in der ran-App abrufbar (verfügbar für Apple- und Android-Geräte). Weiterhin wird die U21-EM auch auf Joyn gezeigt.