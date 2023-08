Anzeige

Die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft bestreitet auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ihr letztes Testspiel gegen Sambia. Für die Spielerinnen von Martina Voss-Tecklenburg ist es die letzte Gelegenheit sich für den endgültigen Kader zu empfehlen.

Während die Fußball-Nationalmannschaft der Männer bei den vergangenen beiden Turnieren enttäuschte, sind nun die Frauen wieder an der Reihe mit einem Turnier-Auftritt. Vom 20. Juli bis 20. August steht die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland an.

Vorher testet die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg gegen Sambia, die ebenfalls an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Zuvor gab es einen 2:1-Erfolg gegen Vietnam. Wir zeigen euch, wie ihr die Partie verfolgen könnt.

