Nations League der Frauen

Deutschland vs. Frankreich: DFB-Frauen im Nations-League-Halbfinale im Free-TV, Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 21:41 Uhr

Im Halbfinal-Hinspiel der Nations League trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft auf Frankreich. So könnt ihr das Spiel verfolgen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft greift nach dem Titelgewinn in der Nations League. Im Hinspiel des Halbfinals trifft die Mannschaft von Christian Wück auf Frankreich - es wartet also eine Hammer-Aufgabe!

Aber: Die DFB-Frauen dürften mit guten Erinnerungen in die Partie gehen. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer gewann Deutschland in einem unfassbar spannenden Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

Düsseldorf, Deutschland 21. Oktober 2025: Fußball-Frauen-Nationalmannschaft - Training - 21.10.25 Im Bild: Jule Brand (Deutschland) beim Training in Düsseldorf

DFB-Frauen vs. Frankreich am 24.10. ab 17:45 Uhr LIVE auf Joyn!

Verfolge das Halbfinale der Nations League der Frauen LIVE auf Joyn!

Nun soll erneut ein Erfolg her. Allerdings begann die Woche mit schlechten Nachrichten für den Bundestrainer. Lena Oberdorf, die die EM im Sommer mit einem Kreuzbandriss verpasste und gerade erst wieder richtig fit geworden war, wird lange ausfallen. Im Trikot des FC Bayern riss sich die Abräumerin erneut das Kreuzband.

Oberdorf ist zudem nicht die einzige Spielerin, die für die Partie gegen die Franzosen ausfällt. Nicht im deutschen Kader stehen unter anderem Ann-Kathrin Berger, Sarai Linder, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak.

Nations League: DFB-Frauen gegen Frankreich: Wann und wo findet das Halbfinal-Hinspiel statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Frankreich
  • Wettbewerb: Nations League, Halbfinale (Hinspiel)
  • Datum: 24. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 17:45 Uhr
  • Austragungsort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Deutschland vs. Frankreich live: Wo läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?

Die Partie zwischen Deutschland und Frankreich wird von der ARD live übertragen.

DFB-Frauen gegen Frankreich live: Wo läuft das Spiel im Livestream?

Einen Livestream zum Spiel findet ihr auf Joyn. Dort könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich in voller Länge schauen.

Deutschland vs. Frankreich live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Frankreich findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Deutschland vs. Frankreich im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung der Nations League

  • Begegnung: Deutschland vs. Frankreich
  • Datum und Uhrzeit: 24. Oktober 2025; 17:45 Uhr
  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Laurent Bonadei (Frankreich)
  • Free-TV: ARD
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
