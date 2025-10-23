Der SC Freiburg hat sich souverän in der Europa League gegen den FC Utrecht durchgesetzt.

Der SC Freiburg sorgt in der Europa League weiter für Furore. Angeführt von Freistoßkünstler Vincenzo Grifo und dem brandgefährlichen Yuito Suzuki haben die spielerisch klar überlegenen Badener auch den niederländischen Vertreter FC Utrecht hoch verdient 2:0 (2:0) bezwungen. Damit ist Freiburg seit acht Pflichtspielen ungeschlagen.

Sommerzugang Suzuki (20.) mit seinem Premierentreffer für den SC und Grifo per Traumtor (45.) stellten die Weichen vorzeitig auf Sieg. In der zweiten Halbzeit schaltete Freiburg in den Verwaltungsmodus. Mit nun sieben Punkten setzte sich der SC in der Spitzengruppe fest.

"Wir haben in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark gespielt und die Kontrolle gehabt", sagte Grifo, "aber wenn man dann einen Tick zu wenig macht, hat Utrecht auch die Qualität, zurückzukommen. Insgesamt haben wir verdient gewonnen."

Utrecht lauerte auf Umschaltmomente, doch Freiburg war konzentriert in der Gegenbewegung. Das hohe SC-Pressing war immer wieder erfolgreich, gute Chancen ergaben sich daraus zwangsläufig.