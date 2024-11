Angeführt von Laura Freigang und Lea Schüller haben die deutschen Fußballerinnen ihren vorletzten Test des Jahres mit Bravour bestanden.

Laura Freigang von Eintracht Frankfurt (50./64.) und Lea Schüller (56./90.+1) trafen beim 6:0 (1:0) in der Schweiz doppelt für die verjüngte DFB-Auswahl. Christian Wück feierte im dritten Spiel als Bundestrainer den zweiten Sieg.

Sjoeke Nüsken (43.) und die starke Debütantin Cora Zicai (73.) erzielten die weiteren Tore beim kommenden EM-Gastgeber in Zürich, einer der acht EURO-Spielorte im nächsten Sommer. Zum Abschluss des Jahres geht es für das deutsche Team am Montag noch in Bochum gegen Italien.

Ehe es vor 17.306 Fans im Stadion Letzigrund zur Sache ging, gab es noch herzliche Umarmungen von Ex-Teamkollegin Nadine Angerer. Die einstige Weltfußballerin coacht im Schweizer Trainerstab von Pia Sundhage seit Frühjahr die Keeperinnen.