DFB hat Cavan Sullivan im Visier - Dribbelt Captain America in Zukunft für Deutschland?

Cavan Sullivan begeistert die Fußball-Welt. Der 14-Jährige gilt als hoch talentiert. Nun buhlt auch der DFB um den Deutsch-Amerikaner mit dem Spitznamen "Captain America".

Von Philipp Kessler

Cavan Sullivan ist das neue Fußball-Wunderkind der USA. Der offensiver Mittelfeldspieler von MLS-Club Philadelphia Union besticht nicht nur durch seine starke Technik. Auch mental ist er für sein junges Alter schon sehr weit. Neuester Beweis: Der 14-Jährige, geboren am 28. September 2009, absolvierte zuletzt die Saisonvorbereitung mit der zweiten Mannschaft von Philadelphia.

"Cavan ist ein fantastisches junges Talent", sagte Trainer Marlon LeBlanc. "Dieser ganze Hype um ihn steigt ihm nicht zu Kopf. Das ist es auch, was es ihm ermöglicht, in unser Umfeld zu kommen und trotzdem mutig und kühn zu sein." Schon Anfang April 2023 schwärmte Jim Curtin, der Trainer der ersten Mannschaft von Philadelphia Union: „Diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, ein gewisser junger Cavan Sullivan hat das Talent und die Fähigkeit, ein bekannter Name zu werden und wirklich Großes zu leisten." Theoretisch sogar im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Schnappt sich der DFB Sullivan? Weil seine Mutter Heike deutsche Wurzeln hat, wäre dies möglich. Wie ran erfuhr, hat der Verband Sullivan tatsächlich auf der Liste. Der US-Boy wurde bereits mehrfach beobachtet, Informationen zu ihm wurden eingeholt.