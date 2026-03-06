Nach ihrem MLS-Titel werden Lionel Messi und Co. von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Für den Staatschef gibt es ein besonderes Geschenk.

US-Präsident Donald Trump hat Fußball-Superstar Lionel Messi und dessen Team Inter Miami CF im Weißen Haus empfangen. Anlass war der Gewinn des MLS Cup 2025. Messi stand bei der Zeremonie am Donnerstag gemeinsam mit Trainer Javier Mascherano sowie Klub-Mitbesitzer Jorge Mas im Mittelpunkt. Trump würdigte insbesondere die Rolle des Argentiniers beim Erfolg des Teams aus Florida, das im Finale mit 3:1 gegen die Vancouver Whitecaps FC gewonnen hatte.

Trump, der die Veranstaltung mit Kommentaren zum Militäreinsatz im Nahen Osten eröffnete, nutzte den Empfang auch für einen Vergleich mit der brasilianischen Legende Pelé, der in den 1970er-Jahren bei New York Cosmos spielte. "Ich sollte das vielleicht nicht sagen, weil ich alt bin, aber ich habe Pelé spielen sehen", sagte Trump: "Ich weiß nicht, vielleicht bist du besser als Pelé. Pelé war ziemlich gut."

Er habe viele großartige Spieler in die Welt des Sports kommen sehen, so Trump. "Sie kommen zu den Yankees oder zu den Dodgers … und es gibt einen riesigen Aufruhr. Alles ist toll, aber sie gewinnen nicht. Dieser Mann hier hat gewonnen", sagte er und deutete auf Messi: "Leo, du kamst und hast gewonnen."