Premier League

Pleite gegen Crystal Palace: Tottenham-Krise verschärft sich weiter

Der englische Erstligist Tottenham Hotspur rutscht nun in der Premier League immer tiefer in die Krise.

Der in den Tabellenkeller gestürzte Champions-League-Achtelfinalist verlor am Donnerstagabend sein Heimspiel gegen Crystal Palace mit 1:3 (1:3) und ist nach 29 Spieltagen als 16. nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. Es war die fünfte Niederlage nacheinander.

Die Mannschaft von Interims-Teammanager Igor Tudor war dabei durch Dominic Solanke (34.) noch in Führung gegangen.

Rot für Ex-Wolfsburger van de Ven

Mit der Roten Karte für Micky van de Ven (38./Notbremse) geriet Tottenham jedoch auf die Verliererstraße, noch vor der Pause drehten Ismaila Sarr (40./Foulelfmeter, 45.+7) und Jörgen Strand Larsen (45.+1) das Spiel.

Die Wende in der zweiten Halbzeit gelang den Spurs in Unterzahl nicht mehr.

