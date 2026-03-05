Premier League
Pleite gegen Crystal Palace: Tottenham-Krise verschärft sich weiter
Der englische Erstligist Tottenham Hotspur rutscht nun in der Premier League immer tiefer in die Krise.
Der in den Tabellenkeller gestürzte Champions-League-Achtelfinalist verlor am Donnerstagabend sein Heimspiel gegen Crystal Palace mit 1:3 (1:3) und ist nach 29 Spieltagen als 16. nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. Es war die fünfte Niederlage nacheinander.
Die Mannschaft von Interims-Teammanager Igor Tudor war dabei durch Dominic Solanke (34.) noch in Führung gegangen.
Rot für Ex-Wolfsburger van de Ven
Mit der Roten Karte für Micky van de Ven (38./Notbremse) geriet Tottenham jedoch auf die Verliererstraße, noch vor der Pause drehten Ismaila Sarr (40./Foulelfmeter, 45.+7) und Jörgen Strand Larsen (45.+1) das Spiel.
Die Wende in der zweiten Halbzeit gelang den Spurs in Unterzahl nicht mehr.