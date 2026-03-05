Der englische Erstligist Tottenham Hotspur rutscht nun in der Premier League immer tiefer in die Krise.

Der in den Tabellenkeller gestürzte Champions-League-Achtelfinalist verlor am Donnerstagabend sein Heimspiel gegen Crystal Palace mit 1:3 (1:3) und ist nach 29 Spieltagen als 16. nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. Es war die fünfte Niederlage nacheinander.

Die Mannschaft von Interims-Teammanager Igor Tudor war dabei durch Dominic Solanke (34.) noch in Führung gegangen.