Iran-Krieg: Rakete explodiert neben WM-Stürmer - auch Ex-Barca-Talent dabei

Der haitianische Nationalspieler Duckens Nazon wurde beinahe zum Opfer der militärischen Angriffe auf den Iran. Inmitten der Angriffe Israels und der USA auf den Iran wurde beinahe mit Duckens Nazon ein Fußball-Star aus Haiti zu einem zivilen Opfer. Der 31-Jährige, Rekordtorschütze seiner Nationalmannschaft, wollte zu Beginn der Angriffe auf den Iran direkt ausreisen, wie er "RMC Radio" schilderte. Bundesliga: Nur ein Tag Pause? - DFL-Terminierungen sorgen für Probleme Doch aufgrund der Luftangriffe musste das Flugzeug, mit dem der Stürmer des iranischen Klubs Esteghlal die Hauptstadt Teheran verlassen wollte, geräumt werden.

Iran: "Rakete war gerade in unserer Nähe explodiert" Auf der Rückfahrt mit dem Taxi durch Teheran passierte dann die Szene, die Nazon beinahe das Leben gekostet hätte. "Auf dem Weg dorthin sahen wir eine Bombardierung direkt neben uns. Die Rakete war gerade in unserer Nähe explodiert", erklärte der Fußball-Star, mit dem auch Ex-Barca-Spieler Munir El Haddadi im Taxi saß, "rechts war Rauch, links war die gesamte Autobahn verstopft, weil die Menschen aus Teheran flüchteten. Es war wirklich ein Kriegsgebiet".

