FC Bayern: Transfer von Österreich-Talent nahezu fix? Juwel schon an der Säbener Straße gesichtet

Der FC Bayern München hat sich offenbar Salzburg-Juwel Matteo Maric gesichert. Der Teenager war sogar schon an der Säbener Straße.

Im Rennen um internationale Toptalente hat der FC Bayern München wohl mal wieder ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen. Wie die "Bild" berichtet, soll das österreichische Juwel Matteo Maric vor einem Wechsel nach München stehen.

Wie wiederum "Sky" vermeldet, ist der Deal sogar schon durch und der 16-Jährige soll demnach im Sommer 2026 von der Mozartstadt nach München wechseln und dort zunächst am Campus in den Nachwuchsteams des Rekordmeisters eingesetzt werden.

Am Donnerstag war Maric zusammen mit seinen drei Beratern schon an der Säbener Straße, wie Fotos in der "Bild" beweisen. Sogar einen eigenen Fotograf soll die Entourage des mutmaßlichen Bayern-Neuzuganges dabei gehabt haben.