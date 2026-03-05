- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern: Zukunft von Manuel Neuer in der Schwebe - droht der Klub-Legende eine Gehaltskürzung?

  • Veröffentlicht: 05.03.2026
  • 21:36 Uhr
  • ran.de

Beim FC Bayern München gibt es weiterhin noch keine Klarheit um die sportliche Zukunft von Manuel Neuer.

Der FC Bayern München ist einmal mehr drauf und dran, die Meisterschaft in der Bundesliga souverän und durchaus vorzeitig einzufahren.

Trotz des sportlichen Erfolges gibt es aber immer noch wichtige Fragen, die die sportlichen Verantwortlichen demnächst klären müssen.

Eine zentrale Frage ist die sportliche Zukunft von Torhüter Manuel Neuer, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Wie die "Bild" berichtet, war die Personalie Neuer auch zuletzt bei der Aufsichtsratssitzung Ende Februar ein Thema. Dabei sollen die finanziellen Rahmenbedingungen einer möglichen Neuer-Verlängerung diskutiert worden sein.

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Neuer zählt wohl immer noch zu den Top-Verdienern

Konkret wurde dem Bericht nach besprochen, ob man Neuer denselben Vertrag wie aktuell ein weiteres Mal anbieten solle. Derzeit dürfte der Routinier mit 20 Millionen Euro Jahresgehalt immer noch zu den Topverdienern im Bayern-Kader zählen.

Deshalb gab es wohl auch einige Stimmen bei der Aufsichtsratssitzung, die aufgrund der Verletzungsanfälligkeit und des Alters von Neuer dafür plädiert haben sollen, Neuer nur einen Vertag mit deutlich gekürztem Salär anzubieten.

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern München: Kompany über Nagelsmann-Interview: "Bei mir alle gesetzt"

Problem allerdings: Wie es im Bericht heißt, hatte der Klub auch schon bei den vorherigen Vertragsverlängerungen versucht, Neuers Gehalt zu kürzen. Auch damals sei die Thematik heikel gewesen.

Der ehemalige Nationaltorhüter Neuer kündigte schon vor einiger Zeit eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft für das Frühjahr 2026 an.

News und Videos zur Bundesliga

Ex-Bayer Mazraoui nimmt Fake-Fan hops

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
imago images 1057594040
News

Stindl: "Eberl ist ein Beschützer von Verein und Mannschaft"

  • 05.03.2026
  • 21:29 Uhr

VfB-Ultras im Opernhaus? Fans zerlegen Klassik-Konzert

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0
Matteo Maric
News

FC Bayern: Transfer von Salzburg-Juwel steht wohl bevor

  • 05.03.2026
  • 20:00 Uhr
Fussball: Deutschland: 1. Bundesliga 2025 2026 - 21. Spieltag, 08.02.2026 - FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim - Allianz Arena (München, Deutschland); Pressekonferenz mit Trainer Vincent Kompany ...Update
News

Bericht: Bayern wollte wohl einen einstigen Leipzig-Flop

  • 05.03.2026
  • 19:40 Uhr
Dieter Reiter
News

München: Zoff um OB Reiter wegen Bayern-Job

  • 05.03.2026
  • 19:01 Uhr
Serge Gnabry (FC Bayern Muenchen, 07) im Zweikampf mit Maximilian Mittelstaedt (VfB Stuttgart, 07), GER, VfB Stuttgart vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Herren, Franz-Beckenbauer-Supercup 2025, Sup...
News

Nur Ein Tag Pause? DFL-Terminierungen sorgen für Unverständnis

  • 05.03.2026
  • 16:57 Uhr
imago images 1072647136
News

Krösche schlägt Alarm: "Wir bilden einfach zu schlecht aus"

  • 05.03.2026
  • 16:12 Uhr
Tanzt mit Freiburg auf drei Hochzeiten: Julian Schuster
News

Bisherige Saison für Schuster eine "zwei bis drei"

  • 05.03.2026
  • 15:28 Uhr
Verletzt: Bakery Jatta
News

HSV "einige Wochen" ohne Jatta

  • 05.03.2026
  • 14:52 Uhr