FC Bayern: Zukunft von Manuel Neuer in der Schwebe - droht der Klub-Legende eine Gehaltskürzung?
- Veröffentlicht: 05.03.2026
- 21:36 Uhr
- ran.de
Beim FC Bayern München gibt es weiterhin noch keine Klarheit um die sportliche Zukunft von Manuel Neuer.
Der FC Bayern München ist einmal mehr drauf und dran, die Meisterschaft in der Bundesliga souverän und durchaus vorzeitig einzufahren.
Trotz des sportlichen Erfolges gibt es aber immer noch wichtige Fragen, die die sportlichen Verantwortlichen demnächst klären müssen.
Eine zentrale Frage ist die sportliche Zukunft von Torhüter Manuel Neuer, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Wie die "Bild" berichtet, war die Personalie Neuer auch zuletzt bei der Aufsichtsratssitzung Ende Februar ein Thema. Dabei sollen die finanziellen Rahmenbedingungen einer möglichen Neuer-Verlängerung diskutiert worden sein.
FC Bayern: Neuer zählt wohl immer noch zu den Top-Verdienern
Konkret wurde dem Bericht nach besprochen, ob man Neuer denselben Vertrag wie aktuell ein weiteres Mal anbieten solle. Derzeit dürfte der Routinier mit 20 Millionen Euro Jahresgehalt immer noch zu den Topverdienern im Bayern-Kader zählen.
Deshalb gab es wohl auch einige Stimmen bei der Aufsichtsratssitzung, die aufgrund der Verletzungsanfälligkeit und des Alters von Neuer dafür plädiert haben sollen, Neuer nur einen Vertag mit deutlich gekürztem Salär anzubieten.
Problem allerdings: Wie es im Bericht heißt, hatte der Klub auch schon bei den vorherigen Vertragsverlängerungen versucht, Neuers Gehalt zu kürzen. Auch damals sei die Thematik heikel gewesen.
Der ehemalige Nationaltorhüter Neuer kündigte schon vor einiger Zeit eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft für das Frühjahr 2026 an.