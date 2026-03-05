FC Bayern: Zukunft von Manuel Neuer in der Schwebe - droht der Klub-Legende eine Gehaltskürzung?

Beim FC Bayern München gibt es weiterhin noch keine Klarheit um die sportliche Zukunft von Manuel Neuer.

Der FC Bayern München ist einmal mehr drauf und dran, die Meisterschaft in der Bundesliga souverän und durchaus vorzeitig einzufahren.

Trotz des sportlichen Erfolges gibt es aber immer noch wichtige Fragen, die die sportlichen Verantwortlichen demnächst klären müssen.

Eine zentrale Frage ist die sportliche Zukunft von Torhüter Manuel Neuer, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Wie die "Bild" berichtet, war die Personalie Neuer auch zuletzt bei der Aufsichtsratssitzung Ende Februar ein Thema. Dabei sollen die finanziellen Rahmenbedingungen einer möglichen Neuer-Verlängerung diskutiert worden sein.