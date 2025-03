Die 18-monatige Dopingsperre von Superstar Paul Pogba ist am Dienstag, den 11. März 2025, ausgelaufen. Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler darf sich einem neuen Verein anschließen und nun wieder am offiziellen Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen.

Pogba: Bald Teamkollege von Messi?

Beim ersten Saisonspiel in der MLS saß er auf der Tribüne und schaute der Mannschaft um Weltstar Lionel Messi zu. Auch den Fitnesstrainer teilen sich der Argentinier und der Franzose laut dem Bericht.

Trotz dieser Verbindungen stellt sich der 31-Jährige seine Zukunft in einer Europäischen-Topliga vor. Dort möchte er sich für die Französische Nationalmannschaft empfehlen, um eine Option für die WM 2026 in seiner derzeitigen Wahlheimat zu sein.

Am liebsten hätte er einen Verein, der in diesem Sommer an dem neuen Format der Klub-WM teilnimmt. Bei Inter Miami ist das der Fall. Auch Interessenten aus Saudi-Arabien wären dort vertreten und haben laut dem Bericht Interesse an Pogba.