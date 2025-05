Auf einem Bild, das er selbst bei Instagram gepostet hat, ist Brasiliens Weltmeister von 2002 mit großflächigen Bandagen am Kopf, beiden Unterarmen sowie an beiden Beinen zu sehen. Die Verletzungen sollen nach Medienberichten von einer Explosion eines mit Bio-Ethanol betriebenen Tischkamins stammen.

Das Foto zeigt den früheren Weltklasse-Verteidiger, der acht Jahre in Deutschland für Bayern München und Bayer Leverkusen spielte, in Rückenansicht Hand in Hand mit seiner Frau Marilia auf einem Gang des Krankenhauses in der Hauptstadt Brasilia. Laut seiner Medienagentur seien in der Klinik seit der Einlieferung des 47-Jährigen am vergangenen Donnerstag bereits zwei operative Eingriffe vorgenommen worden.