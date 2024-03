Fabrizio Romano: Transfer-Experte wegen angeblicher Geschäftspraktiken in der Kritik

Anzeige

Der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Konnten sich Klubs und Spieler Erwähnungen auf seinen Social-Media-Kanälen kaufen?

Seit Jahren ist der Italiener Fabrizio Romano als extrem gut informierter Transfermarkt-Experte bekannt. Sein "Here we go" bei Tweets zu nach seinen Informationen fixierten Transfers kennt jeder Fußball-Fan.

Nun aber bröckelt der Ruf des 31-Jährigen durch einen Bericht aus Dänemark gewaltig. Romano steht im Verdacht, Informationen vor allem auch aufgrund eigener kommerzieller Interessen zu steuern und zu veröffentlichen.

Der dänische Journalist Bager Thogersen von der Zeitung "Tipsbladet" recherchierte zuletzt im Umfeld Romanos und von dessen Firma infolge einer Information des Italieners zu Kopenhagens Toptalent Roony Bardghji. Laut Romano soll Bardghji sich weigern, seinen noch bis 2025 laufenden Vertrag beim dänischen Topklub zu verlängern, was der FC Kopenhagen aber entschieden dementierte.

Die Recherche von Thogersen bringt nun Erstaunliches ans Licht. Demnach soll Romanos Team versucht haben, Sponsoringvereinbarungen mit Fußballklubs auszuhandeln. Der angeblich angestrebte Deal: Die Teams bezahlen Romano dafür, dass er sie im Rahmen seiner Transfer-Infos erwähnt.

"Ich weiß, dass Fabrizio Romano in den sozialen Medien wie ein Gott gefeiert wird. Ich muss aber sagen, dass er seine Informationen sehr oft von Spielervermittlern erhält und sich als Sprachrohr ihrer Agenda erweist", wird Thogersen bezüglich seiner Recherche zum italienischen Transfermarkt-Experten zitiert.