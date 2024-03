Dennoch gibt es mit Thomas Müller einen FCB-Profi, der in den vergangenen Wochen und gar Monaten zu kurz kommt. Beim Offensivspieler wird es fast schon als selbstverständlich hingenommen, was er für den Rekordmeister leistet.

Frans Krätzig (FC Bayern München) Youngster Frans Krätzig wird an Austria Wien verliehen, wo er Spielpraxis sammeln soll. "Frans Krätzig ist in einer Phase seiner jungen Karriere, in der er regelmäßig zum Einsatz kommen muss, um sein Niveau kontinuierlich steigern zu können. Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen. Wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Frans Krätzig (FC Bayern München) Youngster Frans Krätzig wird an Austria Wien verliehen, wo er Spielpraxis sammeln soll. "Frans Krätzig ist in einer Phase seiner jungen Karriere, in der er regelmäßig zum Einsatz kommen muss, um sein Niveau kontinuierlich steigern zu können. Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen. Wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Frans Krätzig (FC Bayern München) Youngster Frans Krätzig wird an Austria Wien verliehen, wo er Spielpraxis sammeln soll. "Frans Krätzig ist in einer Phase seiner jungen Karriere, in der er regelmäßig zum Einsatz kommen muss, um sein Niveau kontinuierlich steigern zu können. Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen. Wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten", sagte Sportdirektor Christoph Freund. © 2023 imago

Adrien Rabiot (Juventus Turin) Der FC Bayern schielt laut "Sportbild" auf der Suche nach Verstärkungen für den Sommer wohl nach Italien. Dem Bericht zufolge wird bei den Münchnern intern der Name von Juve-Star Adrien Rabiot diskutiert. Der 28-jährige Franzose könnte sogar ablösefrei zu den Bayern wechseln, da sein Vertrag am 30. Juni 2024 ausläuft. Fraglich sei allerdings, ...

Adrien Rabiot (Juventus Turin) Der FC Bayern schielt laut "Sportbild" auf der Suche nach Verstärkungen für den Sommer wohl nach Italien. Dem Bericht zufolge wird bei den Münchnern intern der Name von Juve-Star Adrien Rabiot diskutiert. Der 28-jährige Franzose könnte sogar ablösefrei zu den Bayern wechseln, da sein Vertrag am 30. Juni 2024 ausläuft. Fraglich sei allerdings, ...

Adrien Rabiot (Juventus Turin) Der FC Bayern schielt laut "Sportbild" auf der Suche nach Verstärkungen für den Sommer wohl nach Italien. Dem Bericht zufolge wird bei den Münchnern intern der Name von Juve-Star Adrien Rabiot diskutiert. Der 28-jährige Franzose könnte sogar ablösefrei zu den Bayern wechseln, da sein Vertrag am 30. Juni 2024 ausläuft. Fraglich sei allerdings, ... © Gribaudi/ImagePhoto

Federico Redondo (Inter Miami) Kürzlich wurde über ein vermeintliche Interesse des FCB an Sechser Federico Redondo berichtet. Der Sohn von Ex-Real-Stars Fernando Redondo hat nun eine Zukunftsentscheidung getroffen und den Münchnern indirekt einen Korb gegeben. Der 21-Jährige wechselt von den Argentinos Juniors in die MLS zu Inter Miami. Die Ablösesumme soll bei knapp 7,5 Millionen Euro liegen.

Federico Redondo (Inter Miami) Kürzlich wurde über ein vermeintliche Interesse des FCB an Sechser Federico Redondo berichtet. Der Sohn von Ex-Real-Stars Fernando Redondo hat nun eine Zukunftsentscheidung getroffen und den Münchnern indirekt einen Korb gegeben. Der 21-Jährige wechselt von den Argentinos Juniors in die MLS zu Inter Miami. Die Ablösesumme soll bei knapp 7,5 Millionen Euro liegen.

Federico Redondo (Inter Miami) Kürzlich wurde über ein vermeintliche Interesse des FCB an Sechser Federico Redondo berichtet. Der Sohn von Ex-Real-Stars Fernando Redondo hat nun eine Zukunftsentscheidung getroffen und den Münchnern indirekt einen Korb gegeben. Der 21-Jährige wechselt von den Argentinos Juniors in die MLS zu Inter Miami. Die Ablösesumme soll bei knapp 7,5 Millionen Euro liegen. © IMAGO/AFLOSPORT

Marquinhos (Paris St. Germain) Der Brasilianer hat bei PSG noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 und sei laut Enrique "ein Top-Spieler, er ist immer auf seinem Niveau, er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns". Hört sich also nicht so an, als hätten die Bayern gute Karten im angeblichen Poker um den PSG-Kapitän, falls sich das Interesse bestätigen sollte.

Marquinhos (Paris St. Germain) Der Brasilianer hat bei PSG noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 und sei laut Enrique "ein Top-Spieler, er ist immer auf seinem Niveau, er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns". Hört sich also nicht so an, als hätten die Bayern gute Karten im angeblichen Poker um den PSG-Kapitän, falls sich das Interesse bestätigen sollte.

Marquinhos (Paris St. Germain) Der Brasilianer hat bei PSG noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 und sei laut Enrique "ein Top-Spieler, er ist immer auf seinem Niveau, er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns". Hört sich also nicht so an, als hätten die Bayern gute Karten im angeblichen Poker um den PSG-Kapitän, falls sich das Interesse bestätigen sollte. © Ricardo Larreina Amador

Marquinhos (Paris St. Germain) Nachdem "UOL Esporte" über ein angebliches Interesse des FC Bayern an PSG-Star Marquinhos berichtete, hat sich dessen Coach Luis Enrique auf einer Pressekonferenz dazu geäußert. "Wenn Spieler PSG verlassen, dann, weil ihr Vertrag ausläuft oder der Verein sie verkaufen will. Ich glaube, das ist bei Marquinhos nicht der Fall", sieht der Spanier die Gerüchte gelassen ...

Marquinhos (Paris St. Germain) Nachdem "UOL Esporte" über ein angebliches Interesse des FC Bayern an PSG-Star Marquinhos berichtete, hat sich dessen Coach Luis Enrique auf einer Pressekonferenz dazu geäußert. "Wenn Spieler PSG verlassen, dann, weil ihr Vertrag ausläuft oder der Verein sie verkaufen will. Ich glaube, das ist bei Marquinhos nicht der Fall", sieht der Spanier die Gerüchte gelassen ...

Marquinhos (Paris St. Germain) Nachdem "UOL Esporte" über ein angebliches Interesse des FC Bayern an PSG-Star Marquinhos berichtete, hat sich dessen Coach Luis Enrique auf einer Pressekonferenz dazu geäußert. "Wenn Spieler PSG verlassen, dann, weil ihr Vertrag ausläuft oder der Verein sie verkaufen will. Ich glaube, das ist bei Marquinhos nicht der Fall", sieht der Spanier die Gerüchte gelassen ... © Gribaudi/ImagePhoto

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) Vater und Berater Hans gibt beim Kölner Stadtanzeiger die Zukunft des 20-Jährigen vor. "Florian hat Vertrag bis 2027 in Leverkusen. Das wird auch grob die Zeitspanne sein, die er noch in Leverkusen verbringen wird. Was dann wann passiert, darauf gibt es keine Antwort. Man sollte die nächsten beiden Jahre abwarten, dann werden wir sehen, wohin der Weg führt." Hört sich nicht nach München an.

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) Vater und Berater Hans gibt beim Kölner Stadtanzeiger die Zukunft des 20-Jährigen vor. "Florian hat Vertrag bis 2027 in Leverkusen. Das wird auch grob die Zeitspanne sein, die er noch in Leverkusen verbringen wird. Was dann wann passiert, darauf gibt es keine Antwort. Man sollte die nächsten beiden Jahre abwarten, dann werden wir sehen, wohin der Weg führt." Hört sich nicht nach München an.

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) Vater und Berater Hans gibt beim Kölner Stadtanzeiger die Zukunft des 20-Jährigen vor. "Florian hat Vertrag bis 2027 in Leverkusen. Das wird auch grob die Zeitspanne sein, die er noch in Leverkusen verbringen wird. Was dann wann passiert, darauf gibt es keine Antwort. Man sollte die nächsten beiden Jahre abwarten, dann werden wir sehen, wohin der Weg führt." Hört sich nicht nach München an. © Team 2

Müller entschied in dieser Saison Spiele von der Bank kommend wie in Kopenhagen, als er den 2:1-Siegtreffer von Mathys Tel vorbereitete. Er lieferte aber auch starke Auftritte von Beginn an ab wie nun gegen Lazio.

"In der zweiten Halbzeit", erklärte Müller in der Mixed Zone nach dem Weiterkommen gegen Rom, "haben wir wieder ein bisschen zu vorsichtig gespielt. Da ging es dann viel hinten rum, wir haben uns nicht mehr so getraut, die Lücken anzuspielen, wo du dann vielleicht nur so eine 70:30-Chance hast, dann aufzudrehen."

Diese Bereitschaft zum Risiko habe ihm gefehlt: "Wir müssen einfach unser Ding durchziehen und dem Gegner dann weiter wehtun. Aber wir arbeiten daran." Müller versteht es gut, in Zeiten des Erfolgs etwas auf die Bremse zu treten und sich in der Krise vor das Team zu stellen. Etwas, was Tuchel häufig nicht gelang.