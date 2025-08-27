Anzeige
FC Barcelona: Deja Vu für Dani Olmo? Liga-Ausschluss droht

  • Veröffentlicht: 27.08.2025
  • 07:40 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Anders als zunächst angenommen könnte der FC Barcelona doch noch Probleme bekommen, Superstar Dani Olmo über die gesamte Liga-Spielzeit zu registrieren.

Alles wie immer bei den Katalanen.

Zum FC Barcelona zu wechseln, bedeutet nicht gleich auch unkompliziert spielen zu können. Auch mehrere Transferperioden nach einem Wechsel nicht.

Dani Olmo dürfte es leid sein, doch der Spanier ist - mal wieder - nur vorläufig registriert. Und zwar bis zum 1. September. So berichtet die "Mundo Deportivo".

Das spanische Nationalgericht entscheidet dann über die weitere Zukunft. Sollte das Urteil gegen den 27-Jährigen ausfallen, wäre er sofort aus dem Register gestrichen und nicht mehr spielberechtigt.

FC Barcelona: Hansi Flick bangt um Dani Olmo

Oben drauf ist Dani Olmo eine feste Säule im Team des deutschen Barca-Trainers Hansi Flick. Ein Saison-Aus wäre eine absolute Katastrophe. Nach dem Unruhe-Feuerwerk um Torwart Marc-Andre ter Stegen die nächste Großbaustelle.

Der ehemalige Bundesliga-Star Olmo kennt das Theater seit seiner Ankunft. Im Sommer 2024 gab es ebenfalls massive Probleme bei dessen Registrierung. Der Nationalspieler durfte nur partizipieren, weil der dänische Verteidiger Andreas Christensen ausgefallen war.

Die Ausnahmegenehmigung, die damals ausgeteilt worden ist, lief aber mit dem Kalenderjahr 2024 aus. Anfang 2025 scheiterte Barca mit dem Versuch, Olmos Registrierung zu verlängern. Das oberste spanische Sportgericht ermöglichte kurzerhand eine temporäre Lösung. Die jetzt auf der Kippe steht.

Während bei Marcus Rashford und Torwart Joan García die Registrierung klappte, warten Gerard Martin, Roony Bardghji und Wojciech Szczęsny noch auf das finale Go. Der Verein darf durch die "Financial Fairplay"-Regelung nur so viel Geld ausgeben, wie durch Transfers eingenommen wird.

