Anders als zunächst angenommen könnte der FC Barcelona doch noch Probleme bekommen, Superstar Dani Olmo über die gesamte Liga-Spielzeit zu registrieren.

Von Mike Stiefelhagen

Alles wie immer bei den Katalanen.

Zum FC Barcelona zu wechseln, bedeutet nicht gleich auch unkompliziert spielen zu können. Auch mehrere Transferperioden nach einem Wechsel nicht.

Dani Olmo dürfte es leid sein, doch der Spanier ist - mal wieder - nur vorläufig registriert. Und zwar bis zum 1. September. So berichtet die "Mundo Deportivo".

Das spanische Nationalgericht entscheidet dann über die weitere Zukunft. Sollte das Urteil gegen den 27-Jährigen ausfallen, wäre er sofort aus dem Register gestrichen und nicht mehr spielberechtigt.