Bleibt Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona oder verlässt der Nationaltorhüter die Katalanen trotz langfristigen Vertrages doch noch vorzeitig? ran fasst die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker zusammen. Die Zukunft von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona ist weiterhin in der Schwebe. Der deutsche Nationaltorhüter steht noch bis zum 30. Juni 2028 bei "Barca" unter Vertrag. Nachdem ihn die Katalanen zunächst loswerden wollten, erholt sich der Keeper aktuell von einer Rücken-OP. ran zeigt die neuesten News rund um ter Stegen im Ticker.

+++ 4. Oktober, 19:58 Uhr: Vier Klubs prüfen wohl möglichen Transfer von ter Stegen +++ Der verletzte DFB-Keeper Marc-Andre ter Stegen soll wohl trotz seines aktuellen Ausfalls Interessenten für einen möglichen Transfer im Januar 2026 auf sich gezogen haben. Laut der Zeitung "Sport" klopften zuletzt vier durchaus prominente Klubs an, um die Situation rund um den 33-Jährigen zu erörtern, dessen sportliche Perspektive beim FC Barcelona noch unklar ist. Demnach erwägen wohl Newcastle United, Manchester United, Tottenham Hotspur und die AS Monaco eine mögliche Verpflichtung des Routiniers. Um sich Spielpraxis für eine WM-Teilnahme 2026 zu holen, soll Barca wohl sogar bereit sein, eine mögliche Leihe mit Kaufoption im Januar zu akzeptieren. Obwohl seine Perspektive nach der Rückkehr infolge einer Rücken-OP unklar ist, soll der Klub die langjährige Nummer 1 allerdings nicht aktiv zu einem Abschied drängen. Ter Stegens Vertrag beim spanischen Meister läuft noch bis zum 30. Juni 2028.

+++ 30. September, 20:20 Uhr: "Wenn Marc verfügbar wäre, würde er sicher spielen" +++ Nächste unerwartete Wende rund um Marc-Andre ter Stegen. Im Gespräch mit der "Mundo Deportivo" hat Sportdirektor Deco angedeutet, dass der Deutsche weiterhin Stammtorhüter sein könnte. "Wenn Marc verfügbar wäre, würde er sicher spielen", sagte er. Entscheiden würde aber Trainer Hansi Flick. Auch der Transfer von Joan Garcia habe nichts mit ter Stegen zu tun gehabt: "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Hier wurden zu viele Probleme geschaffen, wo es gar keine gibt. Die Sache ist, dass es nicht wegen Marc war." Der sei "ein großartiger Torwart" und "Kapitän der Mannschaft". Man respektiere seine Geschichte "und er kann noch Geschichte schreiben, denn er ist ein 33-jähriger Torwart und damit noch nicht alt". Man habe im Sommer nur nach einem Torwart geschaut, weil sich ter Stegen verletzte. "Wir wollten einen jungen Torhüter", erklärte Deco: "Wenn wir nach einer sicheren Sofortverstärkung gesucht hätten, hätten wir uns einen 28- oder 30-Jährigen angesehen." Geplant gewesen sei das aber nicht. Spanische Medien berichteten zuvor, dass der deutsche Nationaltorhüter hinter Garcia und Szczesny nur noch die Nummer drei wäre. Im Sommer gab es viele Gerüchte, dass ter Stegen den Verein verlassen soll. Mit der erneuten Rückenverletzung war das aber nicht möglich. "Er hat einen Vertrag und so ist es nun einmal. Marc spielt derzeit keine Rolle in unseren Plänen", ergänzte Deco. Ob er das ab dem kommenden Jahr wieder tut, bleibt abzuwarten.

+++ 17. September, 14:35 Uhr: Ex-Barca-Star rät Marc-Andre ter Stegen zu Wechsel +++ Ex-Barca-Profi Bernd Schuster rät Marc-Andre ter Stegen zu einem zeitnahen Abschied von den Katalanen. "Da bekannt ist, wie gnadenlos Barca mit Spielern umgeht, die nicht mehr gebraucht werden, würde ich mir an seiner Stelle im Winter einen neuen Verein suchen. Flick hat klar auf Neuzugang Joan Garcia und Wojciech Szczesny als Ersatzmann gesetzt und wird ter Stegen keine Chance mehr geben", erklärte der 65-Jährige gegenüber der "Sport Bild". Im Hinblick auf die WM 2026 müsse der Nationaltorhüter nach der Rückkehr von seiner Verletzung unbedingt andernorts wieder regelmäßig spielen. Für Schuster kämen dabei eine Vielzahl an Optionen in Frage: "Sein neuer Klub müsste in meinen Augen gar kein absoluter Top-Verein sein. Auch ein ambitionierter Bundesligist wäre gut, bei dem er regelmäßig im Einsatz ist. Denn das braucht er unbedingt – sonst kann ich mir gut vorstellen, dass der Bundestrainer 2026 Manuel Neuer für die WM zurück ins DFB-Tor holt."

+++ 16. August, 14:15 Uhr: Nächste Überraschung um ter Stegen +++ Weniger als 24 Stunden vor dem ersten Ligaspiel gegen RCD Mallorca wurde der neue Stammkeeper des FC Barcelona, Joan Garcia, registriert. Der Neuzugang ist mittlerweile offiziell auf der Ligawebsite gelistet - mit der Rückennummer 13, die zuvor Inaki Pena gehörte. Die Rückennummer eins, die bislang der degradierte und verletzte Marc-Andre ter Stegen getragen hatte, wurde ebenfalls neu vergeben - und zwar an Pena. Der langzeitverletzte ter Stegen wird derweil ohne Nummer geführt. Die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" wertet die Weitergabe der Nummer eins an Pena als Zeichen des Respekts gegenüber ter Stegen. Demnach soll der eigentlich schon aussortierte Keeper die prestigeträchtige Nummer so lange tragen, bis der Deutsche wieder zum Team dazustößt. Hintergrund ist wohl eine Regel der spanischen Liga. So ist der Tausch einer Rückkennummer während der Saison nicht möglich. Würde also Garcia mit der Nummer auflaufen, könnte er sie nicht mehr an den verletzten Kapitän zurückgeben. Übrigens: Die Nummer zwei hinter Garcia, Wojciech Szezsny, ist weiterhin nicht für den Spielbetrieb registriert.

+++ 13. August, 23:05 Uhr: La Liga stuft Marc-Andre ter Stegen als Langzeitverletzten ein +++ Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen ist von der spanischen Liga als Langzeitverletzter eingestuft worden. Wie der FC Barcelona am Mittwochabend bekannt gab, erfülle die Rückenverletzung des 33 Jahre alten Kapitäns die entsprechenden Kriterien. Im selben Zug kündigten die Katalanen an, "unverzüglich" die Registrierung des Torhüters Joan Garcia vorzunehmen - am Samstag steht das erste Ligaspiel bei RCD Mallorca an. Möglich macht dies die Regelung, dass Barca bei einer Ausfallzeit des deutschen Keepers von mindestens vier Monaten 80 Prozent von dessen Gehalt für sogenannte Salary-Fairplay-Zwecke und somit für die Registrierung neuer Spieler verwenden darf. Ter Stegen hatte nach turbulenten Wochen erst am vergangenen Freitag sein Einverständnis erklärt, dass sein Verletzungsbericht an die Medizinische Kommission von La Liga weitergeleitet werden darf. Ohne diesen hatte die Liga nicht beurteilen können, wie schwer die Verletzung des Keepers ist. Der Klub hatte zuvor ein internes Disziplinarverfahren gegen ter Stegen eingeleitet. Durch seine Kooperation erhielt ter Stegen sein Kapitänsamt zurück, der Disput zwischen dem langjährigen Stammtorwart und dem Verein ist beendet. Ursprünglich hatte ter Stegen seine Ausfallzeit aufgrund der Operation mit "etwa drei Monaten" beziffert, damit hätte er nicht als Langzeitverletzter gegolten. Neuzugang García, der ter Stegen als Nummer eins bei den Katalanen ablösen soll, konnte wegen der finanziellen Probleme bislang noch nicht registriert werden.

+++ 17. Juli, 11:30 Uhr: Neuer Interessent im Poker - Pep Guardiola lockt Ter Stegen +++ Nun soll der nächste Verein bei Marc-Andre ter Stegen vorstellig geworden sein. Laut der spanischen Sportzeitung "as" beschäftigt sich Manchester City mit dem deutschen Nationalspieler. Pep Guardiola sucht demnach nach einem neuen Torhüter, der die Nachfolge von Ederson antreten soll. Der Brasilianer ist nicht mehr unantastbar und wird mit einem Abgang in Richtung Saudi Arabien in Verbindung gebracht. Interessant: Der spanische Top-Trainer bemüht sich nicht erstmals um ter Stegen. Bereits 2017 gab es Gespräche zwischen dem Torhüter und Guardiola. Der 33-jährige Keeper entschied sich damals jedoch für einen Verbleib in Barcelona. Nun könnte die Situation jedoch anders aussehen: Ter Stegen möchte unbedingt zur WM 2026 als Nummer Eins. Ein Wechsel zu Manchester City könnte ihm mehr Spielzeit garantieren. Denn klar ist: In Barcelona wurde dem Champions-League-Sieger klar gemacht, dass er zukünftig nicht mehr im Tor stehen wird. Hansi Flick plant nicht mehr mit ter Stegen - die Katalanen würden ihn gerne verkaufen.

