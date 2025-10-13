Fayza Lamari gewährt seltene Einblicke in das Leben ihres Sohnes Kylian Mbappe und spricht über die Herausforderungen des Ruhms, die Belastungen des Spitzensports und die enge Beziehung zu seinem Bruder Ethan.

Bei der Veranstaltung "Demain le Sport" in Paris sprach Fayza Lamari in der Podiumsdiskussion "Mothers of Champions" über ihren prominenten Sohn Kylian Mbappe. Dabei gewährte sie persönliche Einblicke in das Leben des Profis von Real Madrid, das sich zwischen Kindheitsträumen und dem Druck des Spitzensports bewegt.

"Als Kylian sechs Jahre alt war, war er etwas anders, ein Träumer", erinnerte sich Lamari. Schon früh zeigte sich, dass ihr Sohn eine besondere Verbindung zum Fußball hatte – eine Leidenschaft, die sein weiteres Leben prägen sollte.

"Abseits des Spielfelds hat er eigentlich kein Leben, aber das ist das Leben, das er gewählt hat. Ich habe seine sportliche Karriere immer von dem Menschen, der er wird, getrennt betrachtet", ergänzt sie.

Die intensive Karriere hinterließ auch Spuren in der Familie. Lamari beschreibt die Anfänge mit ihrem Sohn in Paris als fordernd: "Kylian in Paris hat meine Schwächen wie ein Brennglas aufgedeckt; er hatte nichts Menschliches mehr an sich. Ich hatte einige Tiefpunkte. Heute haben wir kaum noch Zeit für uns selbst."