Die deutsche Nationalmannschaft trifft im vierten Spiel der WM-Qualifikation auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream. Nachdem es bei der deutschen Nationalmannschaft zuletzt etwas gekriselt hatte, zeigte sich das Team von Julian Nagelsmann gestern wieder von seiner souveränen Seite. Zwar spielte die Mannschaft nur gegen den Fußballzwerg Luxemburg, ließ aber nichts anbrennen und entschied das Spiel souverän mit 4:0 für sich. Die Torschützen waren Doppelpacker Joshua Kimmich, David Raum und Serge Gnabry. Als Nächstes steht das Rückspiel gegen Nordirland an. Das Hinspiel hatte die DFB-Elf nur wenig überzeugend mit 3:1 für sich entschieden.

+++ Update, 21:39 Uhr: Ergebnis - Nordirland vs. Deutschland 0:1 +++ Deutschlands Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation in Nordirland einen 1:0-Sieg eingefahren. Nick Woltemade erzielte in der 31. Minute das einzige Tor der Begegnung im Windsor Park von Belfast.

+++ Update, 21:34 Uhr: Halbzeit - Nordirland vs. Deutschland 0:1 +++ Die deutsche Nationalmannschaft führt in der WM-Qualifikation auswärts in Belfast gegen Nordirland durch einen Treffer von Nick Woltemade (31.) mit 1:0.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 19:15 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Nordirland: Peacock-Farrell - Hume, McNair, Ballard - Spencer, Galbraith, Charles, McCann, Devenny - Reid, Price. Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, Goretzka - Adeyemi, Gnabry, Wirtz - Woltemade.

Nordirland vs. Deutschland heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Spiel? Spiel: Nordirland vs. Deutschland

Wettbewerb: WM-Qualifikation (4. Spieltag in Gruppe A)

Datum: 13. Oktober 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: Windsor Park (Belfast)

WM-Qualifikation live: Läuft Nordirland - Deutschland im Free-TV? Ja, die Partie Nordirland - Deutschland läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen. Das Match gegen Nordirland wird von RTL gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Nordirland gegen Deutschland: Die WM-Qualifikation im Livestream verfolgen Der Streaming-Anbieter RTL+ überträgt das Spiel im Livestream. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Nordirland? Einen Ticker zu Deutschland vs. Nordirland gibt es wie üblich auf ran.de.

